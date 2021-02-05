HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Osman Kavala’nın FETÖ davasının görülmesine devam edildi

Osman Kavala’nın FETÖ davasının görülmesine devam edildi

05.02.2021 16:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında tutuklanan Osman Kavala’nın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında tutuklanan Osman Kavala’nın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme sanık Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dava konusu dosya ile istinaftan bozulan gezi davası dosyasının arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğu gerekçesiyle birleştirilmesine karar verdi.
Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada yargılanmış ve beraat etmişti. Kavala’nın tahliyesine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında başka bir soruşturma olduğu gerekçesiyle itiraz edilmişti. Osman Kavala cezaevinden çıkamadan FETÖ/PDY’nin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Kavala ve hakkında yakalama kararı bulunan CIA eski danışmanı Henri Barkey hakkında ‘cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ ve ‘devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme’ suçlarından iddianame düzenlenmiş ve sanıkların ağırlaştırılmış müebbet ve 20’şer yıl hapis ile cezalandırılması talep edilmişti.
İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2. celsesi görülen duruşmada tutuklu sanık Osman Kavala tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemi ile hazır edilirken, firari sanık Henri Barkey gelmedi. Duruşmayı bazı ülkelerin Büyükelçi ve Başkonlosları ile temsilcileri de izledi.

Geçtiğimiz celse tanık Cem Fadıl Bozkurt ifadesinde, İshak Alaton’un darbe girişimini 1 hafta önceden Henri Barkey’den öğrendiğini bildiğini söylemişti. Tanık ifadesinde, Osman Kavala’nın da İshak Alaton ile yakın ilişkisi olduğunu söylemişti. Tanığın bu beyanları üzerine İshak Alaton’un kızı iş insanı Leyla Alaton duruşmada tanık olarak dinlendi.
Leyla Alaton davada yargılanan sanıkları tanıdığını söyleyerek “Osman Kavala babamın sevdiği biriydi. Benim bu vakıf ile ilişkim yoktur. Ben daha çok kadınlarla ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla ilgileniyorum” şeklinde konuştu. Osman Kavala’nın avukatının, “Osman Kavala ile Henri Barkey arasında nasıl bir ilişki vardı? Beraber gördünüz mü?” sorusu üzerine Alaton, “İkisi de ayrı ayrı babamın gördüğü genç insanlardı. İkisini hiç bir arada görmedim. İkisiyle de samimiyetim yoktur” yanıtını verdi. Alaton, ifadesinin ardından avukatıyla birlikte adliyeden ayrıldı.

Tutuklu sanık Osman Kavala ise üzerine atılı kurgulanmış suçlardan dolayı uzun süredir tutuklu olduğunu söyleyerek “Gezi Davası’nda beraat kararı verilmesinden birkaç saat sonra 15 Temmuz’a destek vermek suçlamasıyla yeniden tutuklandım. Suçlamalara delil olacak somut dayanak olmadığından iddia makamı kurgusal suçlamalarda bulunmuştur. Amaçlanan suçlu olduğum algısının canlı tutulması için tutukluluk halimin kesintisiz devam etmesidir “ şeklinde konuştu.
Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, dava konusu dosya ile İstinaf’tan bozulan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılaması yapılan Gezi davası doyasının arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğu gerekçesiyle birleştirilmesine karar verdi. Mahkeme, Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına hükmetti.
İddianameden
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Osman Kavala ve hakkında yakalama kararı bulunan firari eski CIA danışmanı Henri Barkey’in FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde oluşturduğu yapılanmayla gerçekleştirme teşebbüsünde bulunduğu darbe girişimi sürecinde de rol aldıkları aktarılmıştı. Sanıkların, devletin güvenliği veya iç dış siyasal yararlar bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin ettiklerine dair bulgulara erişildiği ifade edilen iddianamede, tutuklu sanık Osman Kavala ve Henri Barkey’in, ‘cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, ‘devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek’ suçundan da 20’şer yıla kadar hapsi cezasına çarptırılmaları talep edilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşkence yapan eşini öldürmüştü! 'Ben burada olduğum için kızlarım dışarıda daha rahat' İşkence yapan eşini öldürmüştü! 'Ben burada olduğum için kızlarım dışarıda daha rahat'
Göbeklitepe yakınlarında esrarengiz olay! Güvenlik güçleri alarma geçtiGöbeklitepe yakınlarında esrarengiz olay! Güvenlik güçleri alarma geçti
MNG Kargo müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?MNG Kargo müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Kritik toplantının ardından Bakan Koca'dan açıklama

Kritik toplantının ardından Bakan Koca'dan açıklama

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

'Ortaya çıkan videoya çok şaşırdım, inanamadım'

'Ortaya çıkan videoya çok şaşırdım, inanamadım'

Yanlışlıkla yatan parayı harcadı, hayatının şokunu yaşadı

Yanlışlıkla yatan parayı harcadı, hayatının şokunu yaşadı

Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki olaylara ilişkin açıklama

Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki olaylara ilişkin açıklama

Diğer Haberler

'Süt banyosu' ve 'dönerle dans' sonrası şimdi de ekmekle çirkin oyun

'Süt banyosu' ve 'dönerle dans' sonrası şimdi de ekmek skandalı

Bolu'da kadın nüfusu erkek nüfusunu geçti

Bolu’da kadın nüfusu erkek nüfusunu geçti

Hatay'da 15 milyon lira değerinde selenyum ele geçirildi

Hatay'da ele geçirildi! 15 milyon değerinde

Kırmızı listedeki porsuk Sivas'ta görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesi altında! Sivas'ta görüntülendi

Göbeklitepe yakınlarında esrarengiz olay! Güvenlik güçleri alarma geçti

Göbeklitepe yakınlarında esrarengiz olay! Güvenlik güçleri alarma geçti

Osman Kavala için mahkemeden flaş karar

Osman Kavala için mahkemeden flaş karar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.