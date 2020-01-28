Osman Kavala'nın tahliye talebi reddedildi 

Halil YILMAZ / İSTANBUL, (DHA)- GEZİ Parkı eylemlerine ilişkin aralarında iş adamı Osman Kavala, gazeteci Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve oyuncu Mehmet Ali Alabora'nın da bulunduğu 1'i tutuklu 6'sı firari 16 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı davanın altıncı duruşması görüldü. Duruşmada sanık avukatları reddi hakim talebinde bulundu. Heyet talebi reddedince sanık avukatları duruşma salonundan ayrıldı ve sanıklar avukatları olmadığı gerekçesiyle savunma yapmadı. Ara kararını açıklayan mahkeme, Kavala hakkında verilen AİHM kararının henüz kesinleşmemiş olması nedeniyle tahliye talebini reddetti. Heyet, savcının esas hakkındaki mütalaasını açıklaması için duruşmayı erteledi. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki duruşma salonlarında görülen davaya tutuklu Osman Kavala getirilirken, 8 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı. İsveç, Hollanda, İtalya başkonsolosluklarından görevliler, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP Milletvekilleri Garo Paylan da duruşmayı izleyici olarak takip etti.

AHİM KARARI HENÜZ KESİNLEŞMEDİ

Mahkeme Başkanı, Osman Kavala hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) verdiği tahliye kararı için Adalet Bakanlığı'ndan gelen yazıyı okudu. Bakanlıktan gelen yazıda AİHM kararının henüz kesinleşmediği belirtildi. HEYET DEĞİŞİKLİĞİ TALEP EDİLDİ

Bir önceki celsede tanık olarak dinlenmesine karar verilen ve Gezi Parkı olaylarıyla ilgili bilgisi olduğu iddia edilen tanık Murat Papuç'un, can güvenliği olmadığı gerekçesiyle duruşmada tanık olarak dinlenmesine celse arasında itiraz ettiği öğrenildi. Heyet de Papuç'un ifadesinin celse arasında alındığını belirtti. Bunun üzerine Osman Kavala'nın avukatı Köksal Bayraktar, Papuç'un sanıklar ve avukatlar önünde savunma yapması gerektiğini, heyetin usulsüzlük yaptığını öne sürerek heyetin reddini ve değişikliğini talep etti. Aralarında İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu'nun da olduğu birçok sanık avukatı, heyet değişikliğini talep etti. YİNE BÖYLE YAPACAĞIZ

Tutuksuz sanık Can Atalay ise söz alarak "Redde ilişkin ara karar vermeniz yetmez, dosyadan el çekmeniz gerekir. Biz buradayız, biz yaptığımız hiçbir şeyi gizlemedik. Tüm ahlaki siyasi bakiyesini onurla taşımaya hazırız. Biz buradayız, Gezi'de oradaydık. Olabildiğimiz kadar öznesiyiz ama aynı zamanda nesnesiyiz de çünkü çok değiştik, çok şey öğrendik. Yine bir deprem toplanma alanına karşı böyle yapacağız. Bunu da söylüyoruz." diye konuştu.

TALEP REDDEDİLDİ AVUKATLAR AYRILDI

Mahkeme avukatların reddi hakim talebini davayı uzatacağı gerekçesiyle reddetti. Kavala'nın avukatı Köksal Bayraktar ise talebin reddedildiğini ve taraflı yargılama yapıldığını öne sürerek savunmadan çekildiklerini söyledi. Bayraktar diğer sanık avukatlarıyla birlikte salondan ayrıldı. Seyirciler de mahkemenin kararını protesto etmek için alkışlayınca, heyet seyircilerin dışarı çıkarılmasına karar verdi. TUTUKLULUĞUMUN SON VERİLMESİNİ İSTİYORUM

Mahkeme, Osman Kavala'ya Murat Papuç'un ifadelerini okuyup okumadığı sordu. Osman Kavala, "Okumadım ama avukatım bir kısmını anlattı. Müdafilerim olmadığı için şuanda duruşma salonunda beyanda bulunmak istemiyorum. Ayrıca tanık dinlenmesi yasaya uygun olmadığı için beyanda bulunmayacağım. Tanığın yasaya uygun dinlenmesi halinde tanığa soru sormak istiyorum. Tutukluluğuma son verilmesini istiyorum" şeklinde cevap verdi. SAVUNMA YAPMAYI REDDETTİLER

Söz verilen 8 tutuksuz sanık ise avukatları olmadığı gerekçesiyle savunma yapmayacaklarını söyledi. Mahkeme Başkanı, sanık avukatlarının mazeretsiz duruşmadan ayrıldığı için kanun gereği duruşmaya devam edildiğini okudu.