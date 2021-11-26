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Osman Kavala'nın tutukluluğuna devam

26.11.2021 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleştirilen Gezi ve Çarşı davasında mahkeme, 1488 gündür Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sanıkları arasında iş insanı Osman Kavala'nın da bulunduğu birleştirilmiş Çarşı ve Gezi davasında mahkeme, insan hakları aktivisti ve iş insanı Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Kavala, 1448 gündür Silivri Cezaevi'nde tutuklu.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davada tek tutuklu sanık Kavala ve ABD'li Henri Barkey ile birlikte 52 sanık yargılanıyor. Mahkeme bir sonraki duruşma için 17 Ocak tarihini belirledi.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Eylül ayında yaptığı toplantıda AİHM'nin hak ihlali kararına atıfta bulunarak Kavala'nın 30 Kasım'a kadar serbest bırakılmasını talep etmiş, aksi takdirde Türkiye hakkında yaptırım süreci başlatılacağı uyarısında bulunmuştu. Türkiye, AİHM kararını uygulamadığı için Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin denetim sürecine alınmıştı.

Ayrıntılar geliyor…

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