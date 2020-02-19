Osman Kavala'nın yeniden gözaltına alınması ve Gezi Parkı Davası dünya basınında: 'Türk aktivist için kısa bir özgürlük anı'

Türkiye'de dün Gezi Parkı Davası'nda verilen beraat kararları ve iş insanı Osman Kavala'nın tahliyesi sonrası bu kez de 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alınması dünya basınında geniş yer buldu.

İngiliz Guardian gazetesi, pek çok kişinin "hukukun üstünlüğünün sürekli aşındığı" bir ülke olarak gördüğü Türkiye'de Gezi Parkı Davası'nda verilen beraat kararının sürpriz olduğunu yazdı. Amerikan New York Times gazetesi ise Osman Kavala'nın gözaltına alınmasını "Türk aktivist için kısa bir özgürlük anı. Ardından tekrar cezaevi" başlığıyla duyurdu.

Guardian gazetesinde, mahkemenin bu kadar yüksek profilli bir davada (Gezi Parkı Davası) neden hükümet aleyhinde bir karar verdiği sorusu da yer aldı. Bu soruya yanıt olabilecek spekülasyonlar arasında ise Ankara'nın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a yönelik askeri operasyonun gündemde olduğu bir dönemde Batı ülkelerinden ve AB'den destek almak isteme ihtimali yer aldı.

Konuyla ilgili bir analiz yazan Guardian Türkiye muhabiri Bethan McKernan, "Gezi şimdi Esad'ı yenmeye yönelik savaşta kullanışlı bir kaldıraç mı oldu?" başlığını kullandı.