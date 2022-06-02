Osman Müftüoğlu kabızlığın kesin çözümü için tarif verdi!

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Türkiye’de en çok şikayet edilen sorunlardan biri olan kabızlıkla ilgili tavsiyelerde bulundu. Yaşadıkları kabızlık sorunlarını dile getirmekten çekinenlerin mutlaka uygulaması gereken tarifin ana besini incir.

KABIZLIĞA KARŞI İNCİR

İncirin kesin olarak kabızlık sorununu çözen bir besin olduğunu belirten Müftüoğlu, şu bilgileri verdi:

"İncir vitamin açısından zengin bir besin. Özellikle C vitamini var. B vitamini grubundan oldukça zengin. Yine incirin çok güçlü bir posa kaynağı ve bağırsak dostu yani kabızlık önleyici olduğu kesin. İncirin bir orta boyunda 40-50 kalori var. Günde 2 veya 3 incir yemeniz yeterli."

OSMAN MÜFTÜOĞLU'NDAN KABIZLIĞA ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Tazesi veya kurusu fark etmiyor. 2 veya 3 adet kuru inciri kuşbaşı şeklinde doğrayın. Kavanoza koyun. O kavanozda incir seviyesini geçecek kadar zeytinyağı ekleyin. Buzdolabına koyun. 1 veya 2 gün sonra onu ezerek ya da yoğurdunuza ekleyerek tüketin.

İNCİRİN FAYDALARI

Mor incirin kabuğunun çok değerli olduğunu belirten Müftüoğlu, incirde bulunan vitaminleri şöyle anlattı:

"İncir içindeki mineral zenginliği ve çekirdeğindeki yağların gücü nedeniyle muazzam bir besin. 100 gram incir tükettiğiniz zaman günlük magnezyum ihtiyacınızın ve demir ihtiyacınızın neredeyse yüzde 25-30'unu karşılamış olursunuz. Yine 100 gram incir tükettiğiniz zaman 1 günlük kalsiyum ve fosfat ihtiyacınızın yani kemik gücü ihtiyacınızın neredeyse yüzde 30'a yakınını kazanabiliyorsunuz."



