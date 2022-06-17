Osman Müftüoğlu’ndan ilaç gibi tarif: Zeytinyağıyla karıştırın

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, gazete ve televizyonlardan sağlıklı öneriler vererek Türkiye’de sık rastlanan şikayetlerin giderilmesi için tavsiyelerde bulunuyor. Neredeyse her rahatsızlık için doğada bir çare var. Osman Müftüoğlu da ağrı çekenler için doğal reçetesini paylaştı.

ZERDEÇAL AĞRIYI ENGELLER

Baharatlar arasında gösterdiği etkiyle adeta ilaç gibi olan zerdeçal, kronik ağrılar için etkili bir çözüm. Akşam’ın haberine göre; "Zerdeçal ağrıyı engeller." diyen Osman Müftüoğlu, zerdeçalın antikanserin, antiiltihabın yanında İnflamasyonu önleyerek romatizmal sorunların çözümünde çok faydalı olduğunu vurguladı. Ayrıca zerdeçal kronik ağrılarda da etkili bir çözüm. Peki, ağrılar için zerdeçal nasıl tüketilmeli?

AĞRI KESİCİ ZERDEÇALLI KÜR TARİFİ

Her gün yarım veya çeyrek su bardağı yoğurda 1 çay kaşığı zerdeçal, çeyrek çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı sızma zeytinyağı ekleyin, karıştırın ve tüketin. Cacığa koyarak da tüketebilirsiniz.



