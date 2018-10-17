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Osman Nuri Paşa'nın manzara resmi satışa sunulacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 17:13 | Son Güncelleme

Vera Mezat tarafından 21 Ekim'de gerçekleştirilecek müzayedede, yağlı boya tablolar ve antika objeler yer alacak

İSTANBUL (AA) - Osmanlı padişahlarına hizmet veren Osman Nuri Paşa'nın manzara resminin de arasında bulunduğu eserler yeni sahiplerini bulacak.

Vera Mezat tarafından düzenlenen müzayede, 21 Ekim saat 14.00'te Nişantaşı'nda yapılacak.

Müzayedede Saniye Fenmen, Givanian, Tanju Demirci gibi sanatçıların eserleri satışa çıkacak.

Sultan Abdülmecit ve Sultan Abdülaziz'e yaver ve ressam olarak hizmet veren, Hoca Ali Rıza ve Sami Yetik gibi ressamların hocası olan Osman Nuri Paşa'nın manzara resmi de müzayedede yer alacak.

"Ya Hazret-i Pir Bahueddin Şah-ı Nakşibend" yazılı hat levhasının da yer alacağı müzayede, 19. yüzyıla ait dişçi ünitesi ve Osmanlı astroloji tahtası gibi antika objeler de gün yüzüne çıkacak.

Müzayedede ayrıca Yıldız Çini Fabrikası'nın baş ressamı olan Halit Naci Bey'in iki adet yağlı boya eseri de satışa sunulacak.

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Anahtar Kelimeler:
Osman Nuri Paşa ressam Vera Mezat

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