Osman Nuri Paşa'nın manzara resmi satışa sunulacak

İSTANBUL (AA) - Osmanlı padişahlarına hizmet veren Osman Nuri Paşa'nın manzara resminin de arasında bulunduğu eserler yeni sahiplerini bulacak.
Vera Mezat tarafından düzenlenen müzayede, 21 Ekim saat 14.00'te Nişantaşı'nda yapılacak.
Müzayedede Saniye Fenmen, Givanian, Tanju Demirci gibi sanatçıların eserleri satışa çıkacak.
Sultan Abdülmecit ve Sultan Abdülaziz'e yaver ve ressam olarak hizmet veren, Hoca Ali Rıza ve Sami Yetik gibi ressamların hocası olan Osman Nuri Paşa'nın manzara resmi de müzayedede yer alacak.
"Ya Hazret-i Pir Bahueddin Şah-ı Nakşibend" yazılı hat levhasının da yer alacağı müzayede, 19. yüzyıla ait dişçi ünitesi ve Osmanlı astroloji tahtası gibi antika objeler de gün yüzüne çıkacak.
Müzayedede ayrıca Yıldız Çini Fabrikası'nın baş ressamı olan Halit Naci Bey'in iki adet yağlı boya eseri de satışa sunulacak.
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye açıklaması: Yaptırımlar konusunda karar vereceğiz
Simge Barankoğlu gözaltına alındı! 'Örümcek korktun mu, yılan korktun mu?' videosuyla tanınıyordu...
Trump'ın uçağında korku dolu anlar!
İğrenç gerçeği öğretmen ortaya çıkardı! Anne ile baba öz oğullarıyla...
‘Karım kayboldu’ diye polise gitti, korkunç gerçek ortaya çıktı
Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlatıldı
CHP'li Erol'dan flaş iddia: Önümüzdeki hafta kabine değişikliği olabilir
29 Ekim resepsiyonu Yeni Havalimanı'nda yapılacak
Huawei'in yeni telefonları Huawei Mate 20, Mate 20 Pro ve Mate 20 X tanıtıldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum