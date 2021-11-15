Osman Öcalan COVID-19 Nedeniyle Hayatını Kaybetti

PKK’nın bir dönem yöneticilerinde olan ve İmralı’da ömür boyu hapis cezasını çeken örgütün kurucusu Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan hayatını kaybetti. Corona virüsü nedeniyle ölen Öcalan, Irak Kürt Bölgesinde toprağa verilecek.

PKK’dan ayrıldıktan sonra Irak Kürdistan bölgesine yerleşen Osman Öcalan, uzun zamandır sağlık sorunları yaşıyordu. Aktif siyaseti bırakarak ticaretle uğraşan Öcalan, bir süre önce beyin kanaması geçirdi. Evinde tedavisini sürdüren Öcalan, geçen ay da Corona virüsüne yakalandı. IKBY’nin başkenti Erbil’deki bir hastanede tedavi gören Öcalan, bu sabaha karşı hayatını kaybetti.

Öcalan’ın cenazesi, kendi isteği üzerine, IKBY’nin Selahaddin kentinde toprağa verilecek.

PKK’nın tartışmalı ismi

Osman Öcalan PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın kardeşi olması nedeniyle hem örgüt içinde hem Kürt siyaseti içinde tartışmalı bir isim oldu. Örgütün kurulmasından önce bir süre Libya’da yaşayan ve üniversite eğitimi alan Öcalan, daha sonra örgüte katıldı. PKK’nın Türkiye’ye karşı silahlı mücadeleye başladığı 1984’ten iki yıl sonra örgütün merkez komitesine alınan Öcalan, 1990'larda da PKK Yürütme Komitesi üyesi oldu.

Örgütün önem verdiği askeri bölgelerden olan Irak’ın kuzeyindeki Zagros Bölgesi komutanlığına getirilen Öcalan, Türkiye’nin düzenlediği sınır ötesi harekatlarda sık sık Türk ordusuyla karşı karşıya geldi. Örgüt içinde ‘Ferhat’ kod adını kullanan Öcalan, sınır ötesi operasyonlar nedeniyle ağabeyi Abdullah Öcalan'la da ters düştü. Öcalan, örgüte kayıp verdirdiği ve örgütün bilgisi dışında KDP ve YNK ile ateşkes imzalandığı gerekçesiyle görevden alınarak tutuklandı. Örgütün mahkemelerinde yargılanan Öcalan, hapis cezasına çarptırıldı. Örgütün tecrit adını verdiği ceza uygulanarak, Öcalan iki yıl bir mağarada hapiste tutuldu.

Ağabey Öcalan, Türkiye’ye getirildikten sonra örgüt yönetimini ele alan başkanlık konseyine seçilen Osman Öcalan, PKK’nın reform yapması gerektiğini savunmaya başladı. PKK’nın feshedilmesinin ardından kurulan yeni örgütte başkan adayı olması Öcalan’a yönelik tepkileri arttırdı. Öcalan tepkilerin ardından 2003 yılı aralık ayında kalabalık bir grupla birlikte örgütten ayrıldı.

Erbil yakınlarındaki Ranya kasabasına yerleşen Öcalan, Yurtsever Demokrat Partisi (PWD) adında yeni bir örgüt kurdu. Öcalan, bir süre sonra bu örgütten de ayrılarak ticarete atıldı.

TRT’ye çıkması tepki çektirmişti

Türkiye’de silahlı faaliyeti olmayan Öcalan, kırmızı bültenle aranıyordu. Osman Öcalan’ın 23 Haziran 2019’da tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri öncesi, TRT Kürtçe kanalına çıkarılması tartışmalara neden olmuştu. TRT Kurdi’ye röportaj veren Osman Öcalan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP’yi eleştirmişti. Eleştiriler üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öcalan’ın kırmızı bültenle arandığını bilmediğini açıklamıştı.

