Osman Öcalan öldü mü, neden öldü? Osman Öcalan kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Osman Öcalan'ın oğlu, daha önce yaptığı açıklamasında babasının felç geçirdiğini ve sağlık durumunun bir süredir kötü olduğunu söylemişti. Osman Öcalan'ın beyin felci nedeniyle hareket kabiliyetini ve konuşma yetisini tamamen kaybettiği açıklanmıştı.

OSMAN ÖCALAN ÖLDÜ MÜ?

Osman Öcalan, saat 04.30 sularında öldü. Öcalan'ın, daha önce temmuz ayında felç geçirdiği iddia edilmişti. Osman Öcalan’ın oğlu Velat Osman, konuyla ilgili yaptığı açıklamada babasının sağlık durumunun bir süredir kötü olduğunu belirtmiş ve geçirdiği beyin felci nedeniyle hareket kabiliyetini ve konuşma yetisini tamamen kaybettiğini söylemişti.

OSMAN ÖCALAN NEDEN ÖLDÜ?

Terör örgütü PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle öldü.

OSMAN ÖCALAN KİMDİR?

Osman Öcalan, 1958 Şanlıurfa doğumludur. 1978 yılında Libya'da eğitim gördükten sonra terör örgütü PKK'ya katılmıştır. 1986'da PKK'nın merkez komitesine, 1990'larda ise PKK'nın üst düzey komitesine katılarak PKK'nın fiilen kumandan muavini olmuştur. Ancak 1992'de iki ana Iraklı Kürt partisiyle (KDP ve KYB) ateşkes anlaşması imzaladıktan sonra PKK tarafından hapsedilmiştir.

1994 senesinde bir PKK'lı terörist ile evlenmek için terör örgütünden ayrılmıştır. Daha sonra tekrar terör örgütü PKK'ya katılan Öcalan, 2004 senesinde tekrar terör örgütünden ayrılmıştır.



