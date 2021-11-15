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Osman Öcalan: PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi, Erbil'de tedavi gördüğü hastanede öldü

15.11.2021 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Erbil merkezli yayın kuruluşu Rudaw, Öcalan'ın koronavirüse bağlı sağlık sorunlarından ötürü yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Osman Öcalan: PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi, Erbil'de tedavi gördüğü hastanede öldü

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Erbil merkezli yayın kuruluşu Rudaw, Öcalan'ın koronavirüse bağlı sağlık sorunlarından ötürü yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Kürt medyasında Osman Öcalan'ın Temmuz ayında felç geçirdiğine yönelik haberler çıkmış ancak ailesi bu haberleri yalanlamıştı.

TRT yayını tartışma yaratmıştı

Osman Öcalan'ın 23 Haziran 2019'daki İstanbul'da tekrarlanan yerel seçim öncesi TRT Kurdî'ye çıkıp Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirmesi, o dönemde kırmızı bültenle arandığı iddiaları nedeniyle tartışma yaratmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yayınla ilgili olarak "Doğrusu ben Osman Öcalan'ın kırmızı bültenle arandığını bilmiyorum. Ancak TRT'ye müracaat etmiş ve TRT Kurdî de böyle bir program yapmışsa bunu da TRT'deki arkadaşlarımız bilirler. Ben o kurumdaki arkadaşlarımızın da bu hassasiyet içinde adım attıklarına inanıyorum çünkü bu konularda kendilerine güveniyorum" demişti.

Osman Öcalan da söz konusu yayınla ilgili olarak ilk kez geçen yıl konuşmuş ve "TRT'de konuşmanız için sizle kim iletişime geçti?" sorusuna, "TRT'den teklif geldi" yanıtını vermişti.

Öcalan, "Kırmızı bültenle aranıyor musunuz?" sorusuna ise şu cevabı vermiti:

"Kırmızı bülten durumu yok. Bu zamanla giderek aşıldı. Hayatımda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmıyorum."

Osman Öcalan kimdir?

Osman Öcalan, 1958 yılında Urfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Amara (Ömerli) köyünde doğdu.

"Ferhad" kod adını kullanan Osman Öcalan, 1978 yılında kurulan PKK'ya katılmadan önce, 2 sene Libya'da yaşadı ve öğretmen eğitim kolejinde eğitim gördü.

1986'da PKK Merkez Komitesi'ne, 1990'larda ise PKK Yürütme Komitesi'ne katıldı.

Osman Öcalan PKK'dan ayrıldıktan sonra 2004'te Erbil'e yerleşmişti.

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