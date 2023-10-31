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Osman Saffet Arolat neden öldü, hastalığı neydi? Osman Arolat kimdir, kaç yaşındaydı? Duayen gazeteci hayatını kaybetti!

31.10.2023 10:52 | Son Güncelleme:
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Gazeteci Osman Saffet Arolat hayatını kaybetti. Duayen ismin 22 Ekim Pazar gününden bu yana özel bir hastanede tedavi altında olduğu dün gece 04.30 civarında durumunun ağırlaşması sonucu yaşamını yitirdiği aktarıldı. Peki, Osman Saffet Arolat neden öldü, hastalığı neydi? Osman Arolat kimdir, kaç yaşındaydı?

Osman Saffet Arolat neden öldü, hastalığı neydi? Osman Arolat kimdir, kaç yaşındaydı? Duayen gazeteci hayatını kaybetti!

Osman Saffet Arolat'tan acı haber geldi. 22 Ekim Pazar gününden bu yana özel bir hastanede tedavi altında olduğu öğrenilen Osman Saffet Arolat hayatını kaybetti. Birçok kişi ünlü gazeteci hakkında araştırma yapıyor. İşte Osman Saffet Arolat'ın biyografisi...

OSMAN SAFFET AROLAT NEDEN ÖLDÜ?

Osman Saffet Arolat 22 Ekim Pazar gününden bu yana hastanede tedavi görüyordu.

Ünlü gazeteci, geçtiğimiz saat 04.30 civarında ağırlaştı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Arolat, 80 yaşında yaşamını yitirdi.

OSMAN SAFFET AROLAT KİMDİR?

Osman Saffet Arolat 1942 yılında Ankara’da dünyaya geldi.

Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü’nde yaptı. 1962 yılında amatör olarak Ankara’da bir gazetede gazeteciliğe başladı. Bir dönemin popüler dergisinde yazı işleri müdürü olarak çalıştı. Uzun yıllar haber ajansçılığı, yabancı radyo muhabirliği, televizyonculuk ve yayın yönetmenliği gibi işlerde çalıştı. Anılarını "Babıâli Anılarım" ve "Bir Gençlik Liderinin Anıları" adlı kitaplarında bir araya getiren Osman Saffet Arolat, 22 Ekim'den beri tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti.

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