Osman Sezgin kimdir? Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin nereli ve kaç yaşında? Hangi görevlerde bulunmuştur?

Osman Sezgin Milli Eğitim Bakan Yardımcısı olarak atanması sonrası günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Kariyeri süresince çok sayıda akademik alanda görev alan Sezgin'in hayatı ve biyografisi merak konusu oldu. Peki Osman Sezgin kimdir? Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin nereli ve kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

OSMAN SEZGİN KİMDİR?

Osman Sezgin, 1959 yılında dünyaya feldi.

Osman Sezgin, Marmara Üniversitesi’nden mezun olmuştur.

Aynı üniversitede yüksek lisans yapan Sezgin, İstanbul Üniversitesi’nde ise doktora eğitimini tamamlamıştır.

MİLLİ EĞİTİM BAKAN YARDIMCISI OSMAN SEZGİN HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü derslerini organize etmek üzere görevlendirilmiş; Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Koordinatörlüğü yapmıştır.

2020'den bu yana her hafta Pazar günleri TRT Radyo 1’de Kutlu Yuva Mutlu İnsan programını yürütmektedir.

1992 yılında Harp Akademilerinde Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Deniz kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı mensubu albay, amiral ve generallerine; 1995 yılında ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü amir ve müdürlerine hizmet içi eğitim kursu eğitmenliği, hizmet içi eğitim semineri organizesi ve eğitmenliği yapmıştır.

Evli ve üç çocuk babasıdır.



