HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Osman Sezgin kimdir? Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin nereli ve kaç yaşında? Hangi görevlerde bulunmuştur?

Osman Sezgin kimdir? Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin nereli ve kaç yaşında? Hangi görevlerde bulunmuştur?

26.07.2022 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osman Sezgin, Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararı sonrası merak konusu oldu. Vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Peki Osman Sezgin kimdir? Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin nereli ve kaç yaşında? İşte merak edilen tüm bu soruların yanıtı...

Osman Sezgin kimdir? Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin nereli ve kaç yaşında? Hangi görevlerde bulunmuştur?

Osman Sezgin Milli Eğitim Bakan Yardımcısı olarak atanması sonrası günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Kariyeri süresince çok sayıda akademik alanda görev alan Sezgin'in hayatı ve biyografisi merak konusu oldu. Peki Osman Sezgin kimdir? Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin nereli ve kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

OSMAN SEZGİN KİMDİR?

Osman Sezgin, 1959 yılında dünyaya feldi.

Osman Sezgin, Marmara Üniversitesi’nden mezun olmuştur.

Aynı üniversitede yüksek lisans yapan Sezgin, İstanbul Üniversitesi’nde ise doktora eğitimini tamamlamıştır.

MİLLİ EĞİTİM BAKAN YARDIMCISI OSMAN SEZGİN HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü derslerini organize etmek üzere görevlendirilmiş; Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Koordinatörlüğü yapmıştır.

2020'den bu yana her hafta Pazar günleri TRT Radyo 1’de Kutlu Yuva Mutlu İnsan programını yürütmektedir.

1992 yılında Harp Akademilerinde Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Deniz kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı mensubu albay, amiral ve generallerine; 1995 yılında ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü amir ve müdürlerine hizmet içi eğitim kursu eğitmenliği, hizmet içi eğitim semineri organizesi ve eğitmenliği yapmıştır.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kandilli duyurdu! Kahramanmaraş'ta korkutan depremKandilli duyurdu! Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
Yeğenine işkence yapan kadının öz çocuğu da bulundu!Yeğenine işkence yapan kadının öz çocuğu da bulundu!
Çöp evde bulunan çocukla ilgili yeni gelişme!Çöp evde bulunan çocukla ilgili yeni gelişme!
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Milli Eğitim Bakanı osman sezgin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de eşini 18 yaşındaki gençle evde yakalayan adam dehşet saçtı: 1 ölü

İzmir'de eşini 18 yaşındaki gençle evde yakalayan adam dehşet saçtı: 1 ölü

Avcı'dan Empoli maçında büyük gaf! TV'ye yansıdı ortalık karıştı...

Avcı'dan Empoli maçında büyük gaf! TV'ye yansıdı ortalık karıştı...

Arka Sokaklar'da sürpriz ayrılıklar! 2 oyuncu veda etti

Arka Sokaklar'da sürpriz ayrılıklar! 2 oyuncu veda etti

Canlı yayında duyurdu! "Hafta sonu yeni fiyatları açıklayacağım"

Canlı yayında duyurdu! "Hafta sonu yeni fiyatları açıklayacağım"

22.00'yi işaret etmişti! Kılıçdaroğlu, yeni videoyu yayınladı: "Birkaç ay erteleyin! Ucuza alacaksınız"

22.00'yi işaret etmişti! Kılıçdaroğlu, yeni videoyu yayınladı: "Birkaç ay erteleyin! Ucuza alacaksınız"

Duvardaki anlaşılamayan yazıların gizemi çözüldü! Teyze tutuklandı

Duvardaki anlaşılamayan yazıların gizemi çözüldü! Teyze tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Cinsel hayatınızı baştan aşağıya değiştirecek yumurta sarısı tekniği

Cinsel hayatınızı baştan aşağıya değiştirecek yumurta sarısı tekniği

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Sıcaklara aldırmadılar! Otoparkta cinsel ilişkiye girdiler

Sıcaklara aldırmadılar! Otoparkta cinsel ilişkiye girdiler

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.