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Osman Wöber kimdir, neden öldü? Kurtlar Vadisi'nin Deve Tuncay'ı Osman Wöber kaç yaşındaydı ve nereliydi?

26.06.2022 00:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen yapımlardan olan Kurtlar Vadisi dizisinde 'Deve Tuncay' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Osman Wöber'in vefat haberi sevenlerini üzdü. Ünlü ismin hayatı ve ölüm sebebi gelişme sonrası merak edildi. Peki Osman Wöber kimdir, neden öldü? Kurtlar Vadisi'nin Deve Tuncay'ı Osman Wöber kaç yaşındaydı ve nereliydi? İşte hayatı ve ölüm sebebi...

Osman Wöber kimdir, neden öldü? Kurtlar Vadisi'nin Deve Tuncay'ı Osman Wöber kaç yaşındaydı ve nereliydi?

Kurtlar Vadisi dizisinde Tuncay Kantarcı (Deve Tuncay) karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Osman Wöber hayatını kaybetti. Ünlü ismin vefat haberi sonrası yaşı ve memleketi gibi konular sorgulanmaya başlandı. Peki Osman Wöber kimdir, neden öldü?

OSMAN WÖBER KİMDİR?

Ünlü oyuncu Osman Wöber, 27 Şubat 1960 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Baba tarafından Avusturyalı olduğu bilinen Wöber, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim almıştır. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde tiyatroya başlangıç yapmıştır ve sonrasında Şan Tiyatrosu, Kenter Tiyatrosu ve Yeditepe Oyuncularının oyunlarında çeşitli roller üstlenmiştir. Ünlü isim 1988-1993 senelerinde Adana Devlet Tiyatrosu, 1995-1998 seneleri arasında ise İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda müdürlük ve sanat yönetmenliği yapmıştır.

Goethe Enstitüsü bursuyla iki defa Almanya'nın çeşitli tiyatrolarında incelemeler yapan isim, buralarda çalışmalarda bulunmuştur. 2001 senesinde tekrardan İstanbul Devlet Tiyatrosunun başına getirilmiş ve bu kez görevi 2009 yılına kadar devam etmiştir. Kamyon oyununun yönetmenliğini yapmış ve Sekizinci Saat, Cumhuriyet gibi filmlerde oynamıştır.

OSMAN WÖBER EVLİ MİYDİ?

Osman Wöber, oyuncu ve sunucu Müge Wöber ile evliydi.

OSMAN WÖBER NEDEN ÖLDÜ?

Wöber'in ölüm haberini ünlü oyuncu Zafer Algöz duyurdu. 25 Haziran 2022 tarihinde Wöber, kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.

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