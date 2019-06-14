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Osman Zolan JKBB başkanlığına seçildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.06.2019 13:27 | Son Güncelleme

116 üye belediyenin tamamının oyunu alarak Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği Başkanlığına (JKBB) seçilen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Türkiye’de jeotermal enerjinin daha ileri gitmesi için hep birlikte gayret edeceklerini söyledi.Başkan Zolan ile birlikte 8’i büyükşehir, 14’ü il, 88 ilçe ve 6 belde belediye başkanı olmak üzere toplam 116 belediye başkanı JKBB toplantısına katıldı.

116 üye belediyenin tamamının oyunu alarak Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği Başkanlığına (JKBB) seçilen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Türkiye’de jeotermal enerjinin daha ileri gitmesi için hep birlikte gayret edeceklerini söyledi.
Başkan Zolan ile birlikte 8’i büyükşehir, 14’ü il, 88 ilçe ve 6 belde belediye başkanı olmak üzere toplam 116 belediye başkanı JKBB toplantısına katıldı. Toplantıda tek aday olarak gösterilen Başkan Zolan, oyların tamamını alarak Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliğinin yeni dönem başkanı seçildi. Yenilenebilir enerji kaynaklarından olan jeotermalin son 15 yıl içerisinde çok önemli bir misyona sahip olduğunu vurguladı.
Jeotermalin 2007 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde yasal bir statüye kavuştuğunu hatırlatarak kendisine teşekkür eden Başkan Osman Zolan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, bakanlarımızın, milletvekillerimizin ve bu noktada gayret gösteren tüm bürokrat kardeşlerimizin gayretiyle birlikte 2007 yılında jeotermalle ilgili bir yasa vücut buldu. Bu en önemli aşamaydı ve yenilenebilir enerji noktasında jeotermal kendi yerini almaya başladı. Bugün gelinen noktada jeotermal, enerji üretiminden termal sağlığa ve daha birçok alanda kullanır hale geldi" diye konuştu.

“Bunların önünü açacağız”
Denizli’de jeotermalin elektrik üretimi, termal sağlık turizmi ve ısıtma gibi pek çok alanda aktif olarak kullanıldığına dikkati çeken Başkan Zolan, "Enerji bizi cari açığa götüren bir eksiğimiz. Öz kaynaklarımızla enerjimizi sağlayabilirsek bu bizim cari açığımızı kapatır. Jeotermal bunun için çok önemliydi. Yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş ve rüzgar enerjisi de ülkemizde çok yol aldı. Bunların önünü açacağız. Belediyelerimizde, bunları nasıl kullanabiliriz, nasıl entegre edebiliriz, şehrimize katacağı değerler noktasında nasıl bir yol izleyebiliriz bunları hep birlikte oturup konuşacağız. İnşallah daha ileri ve daha güzele mesafe alma noktasında gayret edeceğiz. Bunu birlikte başaracağız" dedi.

“Yarınımız bugünden daha güzel olsun”
İlk JKBB Meclis Toplantısını Denizli’de yapmak istediğini ifade eden Başkan Osman Zolan, "Bundan sonra sık sık bir araya geleceğiz. Hep beraber, ortak akılla hareket edeceğiz. Bugüne kadar emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Yarınımız bugünden daha güzel olsun" ifadelerini kullandı.

Osman Zolan JKBB başkanlığına seçildi

Osman Zolan JKBB başkanlığına seçildi

Osman Zolan JKBB başkanlığına seçildi

Osman Zolan JKBB başkanlığına seçildi

Osman Zolan JKBB başkanlığına seçildi

Osman Zolan JKBB başkanlığına seçildi

Osman Zolan JKBB başkanlığına seçildi

Osman Zolan JKBB başkanlığına seçildi

Osman Zolan JKBB başkanlığına seçildi

Osman Zolan JKBB başkanlığına seçildi

Osman Zolan JKBB başkanlığına seçildi

Osman Zolan JKBB başkanlığına seçildi

Osman Zolan JKBB başkanlığına seçildi

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