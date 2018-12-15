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Osmanbey metrosunda facia! Seferler yapılamıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2018 07:51 | Son Güncelleme

İstanbul, Osmanbey metrosunda raylara düşen kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle, M2 Osmanbey- Yenikapı hattında seferler iptal edildi.

Olay saat 07.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Osmanbey Metrosu Yenikapı istikametine henüz bilinmeyen bir nedenle bir kişi düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk belirlemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. M2 Osmanbey-Yenikapı hattında seferler geçici olarak durduruldu.

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Konu ile ilgili Metro İstanbul tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Sayın Yolcularımız, M2 Yenikapı- Hacıosman Metro Hattında Osmanbey İstasyonu peron 2 geçici bir süre işletmeye kapatılmıştır. Osmanbey- Taksim arasında İETT Otobüsleri ile ring seferi yapılmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz”.

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İHA/DHA

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Anahtar Kelimeler:
Osmanbey metro Kaza

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