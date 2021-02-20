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  4. Osmancık’ta baca kıvılcımı yangın çıkardı, 3 kişilik aile evsiz kaldı

Osmancık’ta baca kıvılcımı yangın çıkardı, 3 kişilik aile evsiz kaldı

20.02.2021 16:30 | Son Güncelleme:
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Çorum’un Osmancık ilçesinde bir evde yangın çıktı.

Çorum’un Osmancık ilçesinde bir evde yangın çıktı. Kontrol altına alınan yangın çevre evlere sıçramadan söndürülürken 3 kişilik aile kış günü evsiz kaldı.
Osmancık ilçesine bağlı Baldıran köyü Kumbel Mahallesi’nde, dün gece saat 01.30 sularında tek katlı bir evin bacasından çıkan kıvılcım sonucu yangın meydana geldi. 3 çocuk babası Hasan Tonbaz (50)’a ait evde çıkan yangını fark eden aile Osmancık İtfaiye Müdürlüğü’nü arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çıkan yangın çevre evlere sıçramadan söndürülürken, tek katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi.
Kronik hastalığı olduğu için ilaç kullandığı öğrenilen Hasan Tonbaz, eşi ve evde bulunan oğullarına yangın sonrası devlet hastanesinde sağlık kontrolleri yapılırken, ailenin bir çocuğunun İstanbul’da bir çocuğunun ise askerde olduğu öğrenildi.
Çıkan yangında ev ve eşyaları tamamen yanan Tonbaz ailesinin yangın sonrası bir akrabalarının yanına sığındıkları öğrenildi.

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