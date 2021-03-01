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Osmancık’ta market yangını

01.03.2021 07:17 | Son Güncelleme:
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Çorum’un Osmancık ilçesinde meydana gelen yangın paniğe neden oldu.Edinilen bilgiye göre, Ulucami Mahallesi Şehit Sebahattin Üremiş caddesi üzerinde bulunan bir marketin teras katında akşam saatlerinde yangın çıktı.

Çorum’un Osmancık ilçesinde meydana gelen yangın paniğe neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, Ulucami Mahallesi Şehit Sebahattin Üremiş caddesi üzerinde bulunan bir marketin teras katında akşam saatlerinde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilen yangın sonrası itfaiye ve polis ekiplerinden yardım istendi. Yapılan ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerinin çevre güvenliğini sağlarken itfaiye ekipleride yangına müdahale ettti. Çıkan yangın çevredeki binalara sıçramadan itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı.
Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmazken, marketin çatı katında maddi hasar meydana geldi.
Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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