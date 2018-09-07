"Bu bilinen ve belgeye dayanan tarihi. Aslına baktığımız zaman Mezopotamya ve Anadolu toprakları her zaman büyük medeniyetler tarafından kullanılmış. Osmaneli, bilinen yaklaşık 18 tane medeniyete ev sahipliği yapmış bir yer. Bu anlamda çok önemli. Tarihi ve kültür varlıklarına sahip. Özellikle de İpek Yolu üzerinde olması, Sakarya Nehri'nin içerisinden geçmesi, 3 nehrin buraya bağlanıyor olması tabii ki diğer medeniyetler tarafından da çok önemli bir yerleşim yeri olarak kullanıldığını gösteriyor."

Münir Şahin, dünya tarihine ışık tutacak çalışmalara imza attıklarını da dile getirerek, "Osmaneli'deki tarihi varlıklar anlamında camileri, kiliseyi, kaleyi, konakları, köprüleri, bunların hepsini ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. En önemli konulardan biri de bugün definecilerin peşinden koştuğu köylerimizdeki ve çevredeki taşınabilecek durumdaki kültürel varlıkların korunması. Maalesef defineciler bunlara çok büyük zararlar veriyorlar. Biz de değerli üniversite hocalarımız ile bir ekiple varlıkları tespit etmeye ve korumaya çalışıyoruz. Buraya getireceğimiz belki 50'nin üzerinde tarihi yapıt var. Bunları getirdiğimizde aynı zamanda hem Osmaneli'nin, hem Bilecik'in hem de Anadolu'nun tarihine, aynı zamanda da sonuçta dünya tarihine ışık tutacağız." dedi.