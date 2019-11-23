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Osmaneli konakları turizme kazandırılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 11:59 | Son Güncelleme

BİLECİK’in Osmaneli ilçesinde kerpiç, taş ve ahşap kullanılarak inşa edilen 2-3 katlı cumbalı konaklar, yeniden restore edilerek turizme kazandırılıyor.

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)- BİLECİK’in Osmaneli ilçesinde kerpiç, taş ve ahşap kullanılarak inşa edilen 2-3 katlı cumbalı konaklar, yeniden restore edilerek turizme kazandırılıyor.
Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, 150’si tarihi tescilli 500’e yakın konak olduğunu ifade ederek, “Bu restorasyonları bitirdiğimizde doğal güzellikleri de içerisine kattığımızda parklarımızla, köprüleriyle, camileriyle, konaklarıyla, kilisesiyle öne çıkan bir ilçe konumuna gelecek. Turizm anlamında da Safranbolu, Baypazarı ve Odunpazarı gibi çok önemli bir yere sahip olacağız” dedi.
Osmanlı Devleti’nin temellerinin atıldığı Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, tescili bulunan tarihi konaklar zamana direniyor. Osmaneli Belediye Başkanlığı, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli projelerle konakları yeniden restore ederek turizme kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. İlçede 150’si Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nde tarihi tescili yapılmış 500’e yakın konak bulunuyor. Osmaneli Belediyesi, konaklar için kurduğu ekipler restorasyon çalışmalarına devam ediyor. 350 bin metre kare sit alanı olan ilçede tarihi konakların restorasyonu tamamlandığında Safranbolu, Beypazarı ve Eskişehir’deki tarihi Odunpazarı evleri kadar turizme değer katması amaçlanıyor.
Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da destekleri ile gerek sokak çalışmaları gerekse konaklardaki restorasyonların devam ettiğini ifade etti. Tarihi Osmaneli konaklarının Romalılardan, Anadolu Selçuklulardan ve Osmanlılardan kalan dönemlere ait olduğunu belirten Şahin, "Şu anda biz özellikle belli bir bölgede restorasyona odaklandık. Bunları süratle turizme kazandırmaya çalışıyoruz. Turizm Bakanlığımızın da destekleriyle özellikle sokak sağlıklılaştırma çalışması yaptık. Bu konakları bir taraftan restore ederken diğer taraftan da bir kimlik kazandırmaya çalışıyoruz. Aynı bölgede yine Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ile birlikte tarihi çarşının canlandırarak iş geliştirme merkezi olarak yapılması konusunda çalışmamız devam ediyor” dedi.
‘TURİZMDE ÖNEMLİ BİR KONUMA GELECEK’
Osmaneli Belediyesi’nde restorasyon için yaklaşık 25-30 kişilik bir ekip kurulduğunu kaydeden Şahin, “Bu ekiple çok daha uygun maliyetlere bunları yapabilmiş oluyoruz. Çünkü restorasyonlar gerçekten çok faklı maliyetlere gidiyor. Herkes eskiden sit alanından çıkmayı talep ederdi, şu anda da sahip çıkıyor" diye konuştu.
Yeniden restore edilen Osmanlı, Selçuklu, Roma gibi medeniyetlere ev sahipliği yapmış kerpiç, taş ve ahşap kullanılarak inşa edilen 2-3 katlı, cumbalı konakları tarihi konaklar, otel, kafeterya ve müze olarak hizmet verecek.

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