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Osmangazi 200 bin çiçek ile renklenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 15:13 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediyesi, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte ilçeye 200 bin yaz çiçeği ekiyor.Osmangazi’yi daha güzel bir görünüme kavuşturmak için çalışmalarına devam eden Osmangazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaz döneminde toplam 200 bin çiçek ekecek.

Osmangazi 200 bin çiçek ile renklenecek

Osmangazi Belediyesi, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte ilçeye 200 bin yaz çiçeği ekiyor.
Osmangazi’yi daha güzel bir görünüme kavuşturmak için çalışmalarına devam eden Osmangazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaz döneminde toplam 200 bin çiçek ekecek. İlçe sınırları içerisinde yer alan park ve bahçelere ekilecek çiçekler ile Osmangazi rengârenk olacak.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi’nin her tarafına yeşil alan kazandırmak için çalıştıklarını ifade ederek, “İlçemizi mevsimlik çiçeklerle süslüyoruz. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte 200 bin begonyanın ilçedeki parklara ve muhtelif noktalara ekilmesi için çalışma başlattık. Yaz ve kış dönemlerinde diktiğimiz çiçekler, ilçemize ayrı bir güzellik katıyor. Osmangazi’nin daha yeşil, daha güzel ve daha sağlıklı olması için mevcut yeşil alanların bakımı ve yeni yeşil alanlar oluşturmak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Osmangazi 200 bin çiçek ile renklenecek

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