Osmangazi Belediyesi vezneleri hafta sonu açık

Osmangazi Belediyesi, 2019 yılı emlâk ve çevre temizlik vergisi ikinci taksit ödemelerinde vatandaşların sıkıntı yaşamaması için vezneleri hafta sonu da açık tutacak.

Vergi ödemeleri için Osmangazi Belediyesi merkez binanın yanı sıra Emek ve Demirtaş’taki vezneler, 30 Kasım Cumartesi ve 1 Aralık Pazar günü 09.00-12.00 ile 13.00-16.00 saatleri arasında açık olacak. Nilüfer Köylü Pazarı’ndaki vezne de 30 Kasım Cumartesi günü 09.00-12.00 ile 13.00-16.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Osmangazi Belediyesi, bu uygulama ile hafta içi mesâi saatlerinde çalışan ve ödeme yapamayan vatandaşların mağduriyetini ve son günlerde yaşanacak yoğunluğu azaltmayı hedefliyor.

