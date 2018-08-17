Osmangazi Belediyesi'nden ABD'ye 1 milyon TL'lik boykot

BURSA, (DHA)- BURSA'da Osmangazi Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ürünlerine boykot çağrısına destek vererek, yatırım ve hizmet odaklı çalışma için Amerikan menşeli ürünleri kullanmama kararı aldı. Yaklaşık 1 milyon TL tutarındaki ABD menşeli yazılım ve donanım ürünü alımı, iptal edildi.

ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'ABD ürünlerine boykot uygulayacağız' çağrısına, Osmangazi Belediyesi'nden destek geldi. Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın talimatı ile ilk olarak Bilgi İşlem Müdürlüğü'nün 2018 yılı planlanmasında yer alan yaklaşık 1 milyon TL tutarındaki ABD menşeli yeni yazılım ve donanım ürünlerinin alımı, teknik şartname aşamasında iptal edildi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, alınan bu kararın milli seferberliğe katkı sağlamak amacıyla uygulanmaya başlandığı belirterek, Türkiye ekonomisine yönelik gerçekleşen spekülatif saldırılara verilecek en güzel cevabın milletçe daha çok kenetlenmek olduğu söyledi. Başkan Dündar, "ABD'nin ekonomik yaptırımlar üzerinden, ülkemizi zayıflatma çabaları yine boşa çıkacaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği gibi maruz kaldığımız ekonomik saldırının arkasında başka niyetler vardır. Cumhurbaşkanımızın boykot çağrısına biz de destek veriyoruz. Amacımız, ülkemizde yerli malı tüketimin artırılmasını sağlamaktır" dedi.

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