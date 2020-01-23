HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Osmangazi depreme hazır

Osmangazi depreme hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 12:41 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediyesi, ilçe sınırlarında toplam 238 deprem toplanma alanı belirledi.Son zamanlarda Bursa’da da hissedilen depremlerin ardından âfet ve âcil durum toplanma alanlarının önemi bir kez daha gündeme taşındı.

Osmangazi Belediyesi, ilçe sınırlarında toplam 238 deprem toplanma alanı belirledi.
Son zamanlarda Bursa’da da hissedilen depremlerin ardından âfet ve âcil durum toplanma alanlarının önemi bir kez daha gündeme taşındı. Osmangazi Belediyesi de muhtemel bir âfette vatandaşların toplanma alanlarına daha rahat ulaşabilmesi adına önemli bir çalışmaya imza attı. Vatandaşların fiziksel tehlike ve risklerden uzak güvenli bir şekilde toplanabileceği âfet ve âcil durum alanları yeniden düzenlendi.
Osmangazi Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı ile Bursa İl Âfet ve Âcil Durum Müdürlüğü iş birliğiyle ilçede yer alan 238 noktaya toplanma alanı olduğunu gösteren tabelâ dikildi. Vatandaşlar, E-Devlet üzerindeki “Âcil Toplanma Alanı Sorgulama” bölümüne girerek il, ilçe ve mahalle bilgileriyle yaşadığı bölgedeki toplanma alanlarının mevkilerini görebilecek. Aynı zamanda, cep telefonu ile tabelâlardaki kare kod okutularak en yakın barınma merkezi öğrenilebilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kenan Doğulu'nun klibinde figürandı, şimdi Türkiye'nin tanıdığı isme dönüştü Kenan Doğulu'nun klibinde figürandı, şimdi Türkiye'nin tanıdığı isme dönüştü
6 yaşındaki Cevahir'e, ambulans uçakla sevk6 yaşındaki Cevahir'e, ambulans uçakla sevk
Son depremler sonrası canlı yayında korkutan açıklamaSon depremler sonrası canlı yayında korkutan açıklama
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Zirvede bırakıp İstanbul'u terk etti! İşte yeni hayatı

Zirvede bırakıp İstanbul'u terk etti! İşte yeni hayatı

Ankara'da peş peşe deprem!

Ankara'da peş peşe deprem!

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Vatandaşa indirim müjdesi! Peş peşe açıkladılar

Vatandaşa indirim müjdesi! Peş peşe açıkladılar

MHP'li başkan intihar etti! Kanlar içinde bulundu

MHP'li başkan intihar etti! Kanlar içinde bulundu

Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FOX TV muhabiri Yeşim Karacaoğlu'na TCDD görevlisinin tepkisi olay oldu!

FOX TV muhabirine TCDD görevlisinin tepkisi olay oldu!

Son depremler sonrası canlı yayında korkutan açıklama: Her an büyük bir deprem olabilir

Son depremler sonrası canlı yayında korkutan açıklama

Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde domuz gribi şüphesiyle acildeki kırmızı alan kapatıldı

Devlet hastanesinde korkutan şüphe! Kırmızı alan kapatıldı

Havalandırma borusu bile döşemişler! Hepsi imha edildi

Sac metallerle yapmışlar! Ormanlık alanda ortaya çıktı

Gri kategorideki terörist PKK'dan kaçmak için 150 bin lira vermiş

Gri kategorideki terörist PKK'dan kaçmak için 150 bin lira vermiş

Korktuğu pazarda başına geldi! 'Evde çalınır' diye yanına aldı ama çare olmadı...

Korktuğu pazarda başına geldi! 'Evde çalınır' diye yanına aldı ama çare olmadı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.