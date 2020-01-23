Osmangazi depreme hazır

Osmangazi Belediyesi, ilçe sınırlarında toplam 238 deprem toplanma alanı belirledi.

Son zamanlarda Bursa’da da hissedilen depremlerin ardından âfet ve âcil durum toplanma alanlarının önemi bir kez daha gündeme taşındı. Osmangazi Belediyesi de muhtemel bir âfette vatandaşların toplanma alanlarına daha rahat ulaşabilmesi adına önemli bir çalışmaya imza attı. Vatandaşların fiziksel tehlike ve risklerden uzak güvenli bir şekilde toplanabileceği âfet ve âcil durum alanları yeniden düzenlendi.

Osmangazi Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı ile Bursa İl Âfet ve Âcil Durum Müdürlüğü iş birliğiyle ilçede yer alan 238 noktaya toplanma alanı olduğunu gösteren tabelâ dikildi. Vatandaşlar, E-Devlet üzerindeki “Âcil Toplanma Alanı Sorgulama” bölümüne girerek il, ilçe ve mahalle bilgileriyle yaşadığı bölgedeki toplanma alanlarının mevkilerini görebilecek. Aynı zamanda, cep telefonu ile tabelâlardaki kare kod okutularak en yakın barınma merkezi öğrenilebilecek.

