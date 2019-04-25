Osmangazi Köprüsü çıkışında kaza: 1 ölü, 2 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul yönüne seyreden Sevim Kanat'ın kullandığı 34 AIG 530 plakalı otomobil, Osmangazi Köprüsü çıkışında bariyerlere çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, sürücünün eşi Hıdır Kanat'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan sürücü ile kızı Zehra Kanat, ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum