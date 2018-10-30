Osmangazi Köprüsü kırmızı beyaz renklere büründü

Bu teknolojiyle köprü üzerindeki tüm halatlar çözünürlüğü düşük led ekran mantığıyla aydınlatılıyor. Diğer köprülerden farklı olarak minimal boyutta armatürlerden oluşan ve zorlu hava şartlarına karşı güçlendirilmiş teknoloji içeren bu sistem, Türkiye'de ilk defa uygulandı. Philips Aydınlatma ile geliştirilen proje kapsamında 29 Ekim'de Osmangazi Köprüsü ilk defa aydınlandı.

Otoyol AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 1550 metre orta açıklığı, 2 bin 682 metre toplam uzunluğuyla dünyanın en uzun açıklıklı dördüncü asma köprüsü olan Osmangazi Köprüsü, İzmit Körfezi Dilovası Dil Burnu ile Altınova Hersek Burnu arasında ışıktan bir gerdanlığa dönüştü.

Dünyanın en uzun açıklıklı dördüncü asma köprüsü olan Osmangazi Köprüsü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yıl dönümü dolayısıyla ilk kez Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

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- "Bu sistemle milyonlarca renk ve senaryo mümkün"

Osmangazi Köprüsü, Led Yönetim Sistemi sayesinde 16 milyon farklı renk ve çok daha fazla sayıda visiual senaryonun uygulanabileceği bir yapı haline geldi. Köprüde kullanılan bu kontrol sistemi sayesinde sahaya ekstra bir ekip gönderilmeden, uzaktan erişimle senaryolar yüklenip hayata geçirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otoyol AŞ Yapımdan Sorumlu Genel Müdür Osman Açıkalın, kullanılan kontrol sistemi sayesinde istenilen tüm özel günler için farklı bir senaryo tasarlanabildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu sistemle milyonlarca renk ve senaryo mümkün. Osmangazi Köprüsü, en zor şartlara dahi dayanıklılık gösteren bu özel teknolojiyle aydınlatılan dünyadaki nadir köprülerden biri haline gelecek. Bunu ilk defa Cumhuriyetimizin 95'inci yılında devreye alıyor olmaktan ötürü ayrıca heyecan duyduk."

Işıklandırmanın üç gün daha sürecek ışıklandırma bundan sonraki milli bayramlar ve önemli günlerde yeniden gerçekleştirilecek.

