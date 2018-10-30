HABER

Osmangazi Köprüsü kırmızı beyaz renklere büründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 18:41 | Son Güncelleme

Köprü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yıl dönümü dolayısıyla ilk kez Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı - Uzaktan erişimle istenilen senaryonun canlandırılabileceği ışıklandırma, milli bayramlar ve önemli günlerde köprüyü renklendirecek - Otoyol AŞ Yapımdan Sorumlu Genel Müdür Osman Açıkalın: - "Bunu ilk defa Cumhuriyetimizin 95'inci yılında devreye alıyor olmaktan ötürü ayrıca heyecan duyduk"

Dünyanın en uzun açıklıklı dördüncü asma köprüsü olan Osmangazi Köprüsü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yıl dönümü dolayısıyla ilk kez Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

Otoyol AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 1550 metre orta açıklığı, 2 bin 682 metre toplam uzunluğuyla dünyanın en uzun açıklıklı dördüncü asma köprüsü olan Osmangazi Köprüsü, İzmit Körfezi Dilovası Dil Burnu ile Altınova Hersek Burnu arasında ışıktan bir gerdanlığa dönüştü.

Özel dağcı, mühendis ve altyapı çalışanından oluşan 30 kişilik ekibin 1,5 yıl süren çalışmayla hayata geçirdiği köprünün aydınlatma projesi, "Direct View" (Direkt Bakış) teknolojisiyle tasarlandı.

Bu teknolojiyle köprü üzerindeki tüm halatlar çözünürlüğü düşük led ekran mantığıyla aydınlatılıyor. Diğer köprülerden farklı olarak minimal boyutta armatürlerden oluşan ve zorlu hava şartlarına karşı güçlendirilmiş teknoloji içeren bu sistem, Türkiye'de ilk defa uygulandı. Philips Aydınlatma ile geliştirilen proje kapsamında 29 Ekim'de Osmangazi Köprüsü ilk defa aydınlandı.

\

- "Bu sistemle milyonlarca renk ve senaryo mümkün"

Osmangazi Köprüsü, Led Yönetim Sistemi sayesinde 16 milyon farklı renk ve çok daha fazla sayıda visiual senaryonun uygulanabileceği bir yapı haline geldi. Köprüde kullanılan bu kontrol sistemi sayesinde sahaya ekstra bir ekip gönderilmeden, uzaktan erişimle senaryolar yüklenip hayata geçirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otoyol AŞ Yapımdan Sorumlu Genel Müdür Osman Açıkalın, kullanılan kontrol sistemi sayesinde istenilen tüm özel günler için farklı bir senaryo tasarlanabildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu sistemle milyonlarca renk ve senaryo mümkün. Osmangazi Köprüsü, en zor şartlara dahi dayanıklılık gösteren bu özel teknolojiyle aydınlatılan dünyadaki nadir köprülerden biri haline gelecek. Bunu ilk defa Cumhuriyetimizin 95'inci yılında devreye alıyor olmaktan ötürü ayrıca heyecan duyduk."

Işıklandırmanın üç gün daha sürecek ışıklandırma bundan sonraki milli bayramlar ve önemli günlerde yeniden gerçekleştirilecek.

PARTNERBu ülkeleri mutlaka görünBu ülkeleri mutlaka görün
İzmir'de motosikletli timlere 88 yeni polisİzmir'de motosikletli timlere 88 yeni polis
Vali Şahin'den İBB'ye veda ziyaretiVali Şahin'den İBB'ye veda ziyareti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ışıklandırma LED teknolojisi Osmangazi Köprüsü

En Çok Okunan Haberler

Genç kız diye evlendi, karakolda hayatının şokunu yaşadı

Genç kız diye evlendi, karakolda hayatının şokunu yaşadı

İstanbul için yapılan son ankette çarpıcı sonuçlar (AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP son oy oranları)

İstanbul için yapılan son ankette çarpıcı sonuçlar (AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP son oy oranları)

Burak Törer içki kadehiyle araba kullandı!

Burak Törer içki kadehiyle araba kullandı!

Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in affedileceği iddia edildi

Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in affedileceği iddia edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında açıklamalar

ORC sahibi Pösteki, elindeki son yerel seçim anketi sonuçlarını paylaştı

ORC sahibi Pösteki, elindeki son yerel seçim anketi sonuçlarını paylaştı

İlginizi Çekebilir

'Erdoğan'a yalan söyleyen belediye başkanı'

'Erdoğan'a yalan söyleyen belediye başkanı'

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

Nagehan Alçı'dan flaş iddia: İzmir Marşı okuyan liselileri tokatlayan öğretmen Kemalistmiş

Nagehan Alçı'dan flaş iddia: İzmir Marşı okuyan liselileri tokatlayan öğretmen Kemalistmiş

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Terör örgütünün cinsel istismar raporu dehşete düşürdü

Terör örgütünün cinsel istismar raporu dehşete düşürdü

Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var

Kadına şiddet bitmiyor! Bebekli kadını döverek bayılttı

Kadına şiddet bitmiyor! Bebekli kadını döverek bayılttı

TSK'dan flaş açıklama: 7 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan flaş açıklama: 7 terörist etkisiz hale getirildi

HDP milletvekili hakkında zorla getirilme kararı

HDP milletvekili hakkında zorla getirilme kararı

İlber Ortaylı'dan Demirel açıklaması

İlber Ortaylı'dan Demirel açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.