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  4. Osmangazi Köprüsü’nde intihar! Aracını durdurup bir anda atladı...

Osmangazi Köprüsü’nde intihar! Aracını durdurup bir anda atladı...

24.10.2022 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde Osmangazi Köprüsü’nde kan donduran bir olay yaşandı. İsmi öğrenilemeyen bir şahıs, aracını durdurdu ve köprüden atladı. Şahsı bulmak için sahil güvenlik ekipleri tarafından 3 tekne ile arama çalışması yapılıyor.

Osmangazi Köprüsü’nde intihar! Aracını durdurup bir anda atladı...

Olay, Dilovası ilçesi Osmangazi Köprüsü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs Osmangazi Köprüsü üzerinde aracını durdurarak denize atladı. Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

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3 TEKNE İLE ARANIYOR

İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, denize atlayan şahsı bulabilmek için çalışma başlattı. Sahil güvenlik ekipleri tarafından 3 tekne ile ayrı noktalarda arama yapıldığı öğrenildi. (İHA)

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İntihar Osmangazi Köprüsü

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