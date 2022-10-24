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Osmangazi Köprüsü’nde intihar! Aracını durdurup bir anda atladı... 'Bu son mesajım, herkes hakkını helal etsin'

24.10.2022 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde Osmangazi Köprüsü’nde kan donduran bir olay yaşandı. Y.K. isimli şahıs aracını durdurdu ve köprüden atladı. Şahsı bulmak için sahil güvenlik ekipleri tarafından 3 tekne ile arama çalışması yapılıyor. Öte yandan şahsın denize atlamadan önce sosyal medya hesabı üzerinden video paylaştığı ortaya çıktı.

Osmangazi Köprüsü’nde intihar! Aracını durdurup bir anda atladı... 'Bu son mesajım, herkes hakkını helal etsin'

Olay, Dilovası ilçesi Osmangazi Köprüsü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.K. isimli şahıs, Osmangazi Köprüsü üzerinde aracını durdurarak denize atladı. Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, denize atlayan Y.K.’yı bulabilmek için çalışma başlattı. Sahil güvenlik ekipleri tarafından 3 tekne ile ayrı noktalarda arama yapıldığı öğrenildi.

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Öte yandan, Y.K.’nin köprüden atlamadan önce sosyal medya hesabından bir video paylaştığı ortaya çıktı. Videoda bir kadın yüzünden psikolojisini yitirdiğini söyleyen Y.K., “Bu son mesajım, herkes hakkını helal etsin” dedi. (İHA)

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