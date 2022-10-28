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  4. Osmangazi Köprüsü'nde tır yangını! Bir anda alev topuna döndü

Osmangazi Köprüsü'nde tır yangını! Bir anda alev topuna döndü

28.10.2022 23:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da Osmangazi Köprüsü'nde seyir halinde olan tırda bir anda yangın başladı. Alev topuna dönen tırdaki yangın kameralara yansıdı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, tırın dorse kısmı kullanılmaz hale geldi.

Osmangazi Köprüsü'nde tır yangını! Bir anda alev topuna döndü

Yalova'da, Osmangazi Köprüsü'nde seyir halinde olan mobilya yüklü TIR'ın dorsesinden yangın çıktı. Alev topuna dönen dorse itfaiye ekiplerince söndürülürken, olay anı cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyolu, Osmangazi Köprüsü’nde geldi. Altınova’dan Kocaeli istikametine seyir halinde olan yabancı uyruklu sürücü M.L. (47) yönetimindeki yabancı plakalı mobilya yüklü tırın, dorse kısmından duman çıkmaya başladı.

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Dumanı fark eden sürücü M.L., aracın çekici kısmını dorseden ayırıp, motor kısmının yanmasını önledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Mobilyaların tutuşmasıyla dorse alev topuna dönerken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, tırın dorse kısmı kullanılmaz hale geldi.

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Öte yandan tırın dorsesinin alev topuna döndüğü anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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