Osmangazi Köprüsü'nde yılbaşı gecesi yaşananlar olay olmuştu! Yeni yıla dakikalar kala gişelerin kapatılmasıyla ilgili açıklama geldi

Türkiye 2022 yılına peş peşe gelen zamlarla girerken, bir fiyat artışı da Osmangazi Köprüsü geçiş ücretlerinde olmuştu. Ortalama yüzde 25'lik bir zam gelirken, otomobiller 184.5 TL ödeyerek köprüden geçebilecek. Köprüden geçmek isteyen motosikletler 129 TL, minibüs ve ticari araçlar 295 TL, kamyonlar 464.5 TL, tırlar 585 TL ve otobüsler ise 350 TL ödeyecek.

YENİ YILA DAKİKALAR KALA GİŞELER KAPANDI

Zam haberiyle birlikte 31 Aralık gecesi Osmangazi Köprüsü'nde yaşananlar ise olay oldu. İddiaya göre, yılbaşı gecesi Osmangazi Köprüsü'nde yeni yıla 5 dakika kala gişeler kapatıldı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Geçişlerde uzun kuyruklar oluştuğu görüldü. Yaşanan olaya araç sürücüleri büyük tepki gösterirken, söz konusu görüntüler sosyal medyada olay oldu.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ'NDE YAŞANANLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Yılbaşı gecesi yaşananlarla ilgili Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş tarafından açıklama yapıldı. 31 Aralık gecesi yaşanan teknik aksaklıktan dolayı 23.50 ile 00.30 saatleri arasında köprüyü kullananlardan ücret alınmayacağı belirtildi.

Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş tarafından yapılan açıklamada, “31 Aralık 2021 gecesi Osmangazi Köprü gişelerinde yaşanan beklemelerden dolayı büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Teknik aksaklıklar yüzünden sürücülerimize kısa süre de olsa bir mağduriyet yaşattık. 23.50 ile 00.30 saatleri arasında geçiş yapmaya çalışan tüm araç sahiplerinin geçiş ücretlerinin tamamı şirketimiz tarafından ödenecektir. Tamamen teknik bir aksaklıktan kaynaklanan bu sorun nedeniyle beklemek zorunda kalan araç sahiplerinden özür diliyoruz. Bu tip teknik aksaklıkların bir daha yaşanmaması için Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş olarak gerekli sistem iyileştirme çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağı bilgisini kamuoyuna arz ederiz” denildi.



