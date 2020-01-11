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  4. Osmangazi Köprüsü'nde 48 düzensiz göçmen yakalandı

Osmangazi Köprüsü'nde 48 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 00:41 | Son Güncelleme

Osmangazi Köprüsü'nde 48 düzensiz göçmen yakalandı

Yalova'da Osmangazi Köprüsü gişelerinde durdurulan minibüste 48 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Altınova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Çanakkale'ye düzensiz göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine Altınova Gişeleri'nde önlem aldı.

E.C. idaresindeki 34 RS 2030 plakalı kapalı kasa minibüsü durduran ekipler, aracın arka bölümünde aralarında kadın ve çocukların da olduğu 48 Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin bulunduğunu belirledi.

İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.

Gözaltına alınan sürücünün İstanbul'daki organizatörlerle bağlantısının tespiti için geniş çaplı araştırma ve soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Öte yandan minibüsün içerisinde Çanakkale'den Yunanistan adalarına geçmek için kullanacak yeni şişme bot, tekne motoru ve 48 can yeleği ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Göçmen Kaçakçılığı Jandarma Osmangazi Köprüsü Yalova

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