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  4. Osmangazi Köprüsünde 48 kaçak göçmen yakalandı

Osmangazi Köprüsünde 48 kaçak göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 01:20 | Son Güncelleme

İstanbul’dan yola çıkarak Çanakkale’den Yunanistan Adalarına kaçmak için, içerisinde Afgan uyruklu 48 kişinin bulunduğu minibüs durdurularak 48 kişi gözaltına alındı.

İstanbul’dan yola çıkarak Çanakkale’den Yunanistan Adalarına kaçmak için, içerisinde Afgan uyruklu 48 kişinin bulunduğu minibüs durdurularak 48 kişi gözaltına alındı. Minibüste yapılan aramada ise, kaçışta kullanılacak 48 adet can yeleği, Zodiac bot ve benzin bidonu ele geçirildi. Osmangazi Köprüsü Yalova çıkışında yakalanarak gözaltına alınan 48 mültecinin emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.
Yalova İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışması sonucu İstanbul ilinden Yalova’ya geleceği tespit edilen 34 RS 2030 plakalı kapalı kasa minibüs ile göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisini alan ekipler, Osmangazi Köprüsü gişelerinde bahse konu aracı yakalamak için tedbir aldı. Gişelerden geçiş yapan minibüs jandarma ekipleri tarafından durduruldu. Araç içerisinde 7 kadın, 14 erkek ve 27 çocuk olmak üzere toplam 48 Afganistan uyruklu şahıs ile birlikte organizatör olarak 1 Türk vatandaşı yakalandı. Araç içerisinde yapılan aramalarda ise, 1 adet Zodiac bot ile muhtelif sayıda can yeleği ve benzin bidonu ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Göçmenlerin Çanakkale’den Yunanistan adalarına gideceğini belirten ekipler, gözaltına alınan sürücünün İstanbul’daki organizatörlerle bağlantısının olduğunu düşünerek araştırma başlattı.

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