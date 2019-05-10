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Osmangazi Köprüsü'nde sürücülere fidan dağıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 11:34 | Son Güncelleme

Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında, trafik yoğunluğu drone ile havadan takip edilen Osmangazi Köprüsü'nde sürücülere birer fidan hediye edilerek emniyet kemeri kullanmanın önemiyle ilgili bilgilendirme yapıldı

Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Osmangazi Köprüsü'nde "Fidanla toprağa can ver, kemerle hayata yol ver" sloganıyla sürücülere fidan hediye etti.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, köprünün Yalova tarafındaki gişelerde uygulama yaptı. Gişelerden geçerek Kocaeli yönüne seyreden araçları durduran ekipler, hafta kapsamında bilgiler verdi.

Ekipler Amiri Sinan Tiryaki, emniyet kemeri ve trafik kuralları konusunda sürücülere uyarılarda bulundu, broşür ve fidan dağıttı.

Uygulamada, gişeler drone ile havadan kontrol edildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürü Nurcan Şaylı, gişelerdeki uygulama noktasında gazetecilere yaptığı açıklamada, sürücülerde emniyet kemeri takmaları, hız limitlerine uymaları ve yaya geçitlerinde yayalara öncelik vermeleri konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Kazalarda can ve mal kayıplarını en aza indirmeye çalıştıklarını anlatan Şaylı, "Fidanlarımızı Osmangazi Köprüsü gişeleri çıkışında sürücülerimize armağan ederek onların trafik kurallarına uymaları konusunda hem uygulama yapıyoruz hem de kendilerini uyarıyoruz. Umarım amacına ulaşır, fidanlar toprakla buluşur ve sürücüler kurallar konusunda daha dikkatli olurlar." dedi.

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