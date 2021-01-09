HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Osmangazi Köprüsü’nde uyuşturucu yüklü cipe operasyon: 1 gözaltı

Osmangazi Köprüsü’nde uyuşturucu yüklü cipe operasyon: 1 gözaltı

09.01.2021 11:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’de Osman Gazi Köprüsü girişinde Narkotik ekiplerince durdurulan bir cipte 8 kilo 900 gram esrar, 113 gram kokain ile yakalan şahıs gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre Kocaeli’de uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşan polis ekipleri, şüpheli bir cipi takibe aldı.

Kocaeli’de Osman Gazi Köprüsü girişinde Narkotik ekiplerince durdurulan bir cipte 8 kilo 900 gram esrar, 113 gram kokain ile yakalan şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Kocaeli’de uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşan polis ekipleri, şüpheli bir cipi takibe aldı. Osmangazi Köprüsü girişinde durduran 34 SZ 6001 plakalı Renault marka cipte Narkotik ekipleri, narkotik köpeği Alfa ile arama yaptı. Aramalarda aracın bagaj kısmında valiz içerisinde 12 paket halinde 8 kilo 900 gram esrar (skunk), 113 gram kokain maddesi ele geçirildi. Olayda araç sürücü gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAşıklardan ilk fotoğrafAşıklardan ilk fotoğraf
Korkutan açıklama: Sebebi mutasyonlu virüs olabilirKorkutan açıklama: Sebebi mutasyonlu virüs olabilir
Apple müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?Apple müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?
1/

En Çok Okunan Haberler

Vali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da vakaların en fazla düştüğü ilçeler

Vali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da vakaların en fazla düştüğü ilçeler

MİT'ten eleman ilanı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz

MİT'ten eleman ilanı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz

Galatasaray'da Mesut Özil patlaması!

Galatasaray'da Mesut Özil patlaması!

Galatasaray'dan İrfan Can Kahveci bombası!

Galatasaray'dan İrfan Can Kahveci bombası!

Erdoğan imzaladı! Bakanlıklarda kritik atamalar

Erdoğan imzaladı! Bakanlıklarda kritik atamalar

Kolunu makineye kaptırdı, feci şekilde can verdi

Kolunu makineye kaptırdı, feci şekilde can verdi

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Karadeniz'de ve İstanbul Boğazı'nda hamsi avı yasaklandı

Karadeniz'de ve İstanbul Boğazı'nda hamsi avı yasaklandı

Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Özel harekat da destek verdi

Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Özel harekat da destek verdi

Hurdacılara 120 polisle ani baskın

Hurdacılara 120 polisle ani baskın

Diğer Haberler

İstanbul'da ilginç olay: Satın aldığı aracın önü 2012 arkası 2010 model çıktı

İlginç olay! Bu aracın önü 2012 arkası 2010 model

Burada yer çekimi yok! Erzurum'da 'gizemli yol' şaşırtıyor

Dünyanın sayılı yerlerinden! Duyan gidiyor: Gerçekten mucize

Bilim Kurulu üyesi Kara: Çocuklar da koronavirüse karşı aşılanacak

Çocuklara da aşı yapılacak mı? Prof. Dr. Ateş Kara açıkladı

Uzman isim uyardı: Verem, koronavirüsle karıştırılabilir

Uzman isim uyardı: Bu hastalık, koronavirüsle karıştırılabilir

Dikkat çeken açıklama: Son aylarda aile içi bulaşın çok hızlı olmasında mutasyonlu virüs olabilir

Korkutan açıklama: Sebebi mutasyonlu virüs olabilir

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 9 Ocak Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 9 Ocak Sayısal Loto sonuçları sorgulama

95 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.