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Osmangazi metruk binalardan temizleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 14:20 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediyesi, Kayhan Mahallesi’nde madde bağımlılarının mesken tuttuğu metruk binayı yıktı.Vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendiren Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Kayhan Mahallesi Danış Sokak’ta bulunan metruk binayı yıkmak için harekete geçti.

Osmangazi metruk binalardan temizleniyor

Osmangazi Belediyesi, Kayhan Mahallesi’nde madde bağımlılarının mesken tuttuğu metruk binayı yıktı.
Vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendiren Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Kayhan Mahallesi Danış Sokak’ta bulunan metruk binayı yıkmak için harekete geçti. Uyuşturucu madde kullanıcılarının mesken edindikleri ve can güvenliği açısından tehlike arz eden bina, iş makinesi ile yıkılarak yerle bir edildi.
Mahalle sâkinleri, özellikle küçük çocukları için tehlike teşkil eden, kimi zaman da madde bağımlılarının uğrak yeri olan binanın yıkımından dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, metruk binaların kötü maksatlarla kullanılmasından ötürü muhtarlar ve vatandaşlardan şikayetler geldiğini belirterek, “İlçemiz metruk yapılardan arındıkça, hem vatandaşımız rahat nefes alıyor, hem de görüntü kirliliğinin önüne geçiyoruz. Halkımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binaları, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkmaya devam edeceğiz” dedi.

Osmangazi metruk binalardan temizleniyor

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