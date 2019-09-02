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Osmangazi metruk binalardan temizleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 15:10 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediyesi, Çirişhane Mahallesi’nde madde bağımlılarının mesken tuttuğu metruk binayı yıktı.Osmangazi Belediyesi, insanların can güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra, kent estetiğini bozan metruk binaları tek tek yıkıyor.

Osmangazi metruk binalardan temizleniyor

Osmangazi Belediyesi, Çirişhane Mahallesi’nde madde bağımlılarının mesken tuttuğu metruk binayı yıktı.
Osmangazi Belediyesi, insanların can güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra, kent estetiğini bozan metruk binaları tek tek yıkıyor. Vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri değerlendirmeye alan Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Çirişhane Mahallesi 7. Yıldız Sokak’ta bulunan metruk binayı yıkmak için harekete geçti. Can güvenliği adına tehlike arz eden bina, iş makinesi ile yıkıldı. Mahalle sakinleri, özellikle küçük çocukları için tehlike teşkil eden, kimi zaman da madde bağımlılarının uğrak yeri olan binanın yıkımından dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, metruk binaların kötü maksatlarla kullanılmasından ötürü muhtarlar ve vatandaşlardan yoğun şikâyetler aldıklarını belirterek, “İlçemiz metruk yapılardan arındıkça, hem vatandaşımız rahat nefes alıyor, hem de görüntü kirliliğinin önüne geçiyoruz. Halkımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binaları, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkmaya devam edeceğiz” dedi.

Osmangazi metruk binalardan temizleniyor

Osmangazi metruk binalardan temizleniyor

Osmangazi metruk binalardan temizleniyor

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