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  4. Osmangazi Meydanı Bursa’ya yakışacak

Osmangazi Meydanı Bursa’ya yakışacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 16:26 | Son Güncelleme

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ve yönetim kurulu üyeleri, Osmangazi Meydanı Projesi’nin şantiyesini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.Bursa’nın merkezinde 2 bin araçlık otoparkıyla şehir içi trafiği büyük ölçüde rahatlatacak olan Osmangazi Meydanı’nda hafriyat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ve yönetim kurulu üyeleri, Osmangazi Meydanı Projesi’nin şantiyesini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.
Bursa’nın merkezinde 2 bin araçlık otoparkıyla şehir içi trafiği büyük ölçüde rahatlatacak olan Osmangazi Meydanı’nda hafriyat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Santral Garaj bölgesinde 40 dönüm alan üzerine inşâ edilen meydanın çalışmalarını inceleyen AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ve yönetimi, böylesine önemli bir projeyi hayata geçirdiği için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür etti. Meydanın büyük Bursa’ya değer katacağını belirten Cömez, “Osmangazi Meydanı; otoparkı, sosyal ve kültürel alanları, millet kıraathanesi, aktivite alanları gibi özellikleriyle adeta Bursa’nın gözbebeği olacak. Bursa denilince akla Osmangazi Meydanı gelecek. Başkanımız Mustafa Dündar’ı yürekten kutluyorum. 24 saat yaşayan ve bütün şehrin buluşma noktası olacak bu projenin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Osmangazi Meydanı Bursa’ya çok yakışacak” dedi.
Çalışmalar hakkında AK Parti Osmangazi İlçe Teşkilatı’na bilgiler veren Başkan Dündar da, Osmangazi Meydanı’nın günden güne şekillendiğini belirterek, “Bursa için büyük önem taşıyan meydanın çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. 150 milyon lira bedel ödeyerek kamulaştırdığımız ve 100’den fazla binanın yıkılmasıyla elde ettiğimiz arâzi üzerinde hayata geçirdiğimiz projemiz tamamlandığında Bursa ciddi anlamda nefes alacak. Şu ân zemini güçlendirmek adına fore kazık çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar kapsamında meydanın zeminine 640 kazık dikilecek. Her bir fore kazık 30 metre derinliğe iniyor” diye konuştu.
Osmangazi Meydanı ile birlikte alt ve üst mahallelerin kopukluğunu ortadan kaldırarak Santral Garaj Bölgesi’ni Merinos Parkı ile bağlayacaklarını kaydeden Dündar, “Ayrıca farklı etkinliklere imkan sağlayan açık bir sosyal tesisi de Bursalılara kazandıracağız. Osmangazi Meydanı, şehir merkezini süsleyen estetik bir görüntü sağlayacak” diye konuştu.

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