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Osmangazi parklarla nefes alıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 14:29 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediyesi, Kırcaali Mahallesi’nde kamulaştırma sonucu elde ettiği alanı parka dönüştürerek mahalleye nefes aldırdı.Bursa’nın griye dönen rengini tekrar yeşile çevirmek için çalışmalarını sürdüren Osmangazi Belediyesi, ilçenin dört bir yanında park ve yeşil alanlar oluşturmaya devam ediyor.

Osmangazi parklarla nefes alıyor

Osmangazi Belediyesi, Kırcaali Mahallesi’nde kamulaştırma sonucu elde ettiği alanı parka dönüştürerek mahalleye nefes aldırdı.
Bursa’nın griye dönen rengini tekrar yeşile çevirmek için çalışmalarını sürdüren Osmangazi Belediyesi, ilçenin dört bir yanında park ve yeşil alanlar oluşturmaya devam ediyor. Osmangazi Belediyesi, Kırcaali Mahallesi’nde yeni bir park inşâ etti. İçerisinde çocuklar için oyun grupları, yetişkinler için de spor aletleri ve dinlenme alanlarının bulunduğu park, mahalleye nefes aldırırken, vatandaşların da bir araya gelmelerine imkân sunan sosyal donatı alanı oldu.
Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç ve AK Parti İlçe Başkanı Ufuk Cömez ile birlikte Kırcaali Mahallesi’nde yeni inşa edilen parkta çocuklarla bir araya geldi. Mustafa Dündar, buldukları bütün boş alanları değerlendirip sosyal alan hâline getirdiklerini belirterek, “Sıkışık yapılaşma içerisinde nefes alan, plânlı bir Osmangazi oluşturmak için çalışıyoruz. Osmangazi’nin her mahallesinde yaptığımız gibi Kırcaali Mahallesi’nde de çeşitli hizmetlerde bulunuyoruz. Bünyesinde çocuklar için oyun grupları, yetişkinler için de spor aletleri ve dinlenme alanlarının bulunduğu bu parkı Kırcaali Mahallesi’ne kazandırdık. Burası Bursa’nın en eski mahallelerinden bir tanesi. Eski mahallelerimizde hizmet üretecek alan bulmak sıkıntılı oluyor. Kamulaştırmalar yaparak hizmet üretiyoruz. İlçemize nefes aldıran, hemşehrilerimize sosyal alan oluşturan meydan, park ve yeşil alan projelerimize inşallah bundan sonra da devam edeceğiz” dedi.

Osmangazi parklarla nefes alıyor

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