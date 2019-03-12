Osmangazi’de açık pazar yerleri tarih oluyor

Osmangazi Belediyesi, ilçedeki alışveriş anlayışına konfor ve kalite getiren kapalı pazar yerlerinin bir yenisini Yunuseli Mahallesi’ne kazandırıyor. Modern mimarisi ve kullanışlı yapısıyla Yunuseli Kapalı Pazar Alanı, yer altı pazarı ve otoparkıyla pazar alanlarındaki dönüşümün en güzel örneği olacak.

İlçede kurulan tüm pazar yerlerine konfor getirmeyi hedefleyen Osmangazi Belediyesi, Bursa’nın gelişerek büyüyen bölgelerinden Yunuseli’de inşa edeceği kapalı pazar alanının temelini törenle attı. Toplam 2 bin 979 metrekare alanda hayata geçecek proje kapsamında; yer altı pazar yeri ve zemin üstünde açık otopark planlanırken, alanda toplam 130 pazar tezgâhı yer alacak.

Temel atma töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yunuseli Mahallesi’nde otopark ve pazar yerinin bir arada olduğu örnek bir çalışmaya imza attıklarını söyledi. Osmangazi’de 10 yıldır şehircilikten tarihi mirasa, spordan sosyal belediyeciliğe kadar her alanda 1936 projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Dündar, “Yatay şehirleşmenin yolunu açan kentsel dönüşüm projeleri, yeni yollar, köprüler, otoparklar, meydanlar, parklar, pazar alanları, kültür merkezleri ile Bursa’nın geleceğini inşa ediyoruz. Hız kesmeden hizmete devam ediyoruz. Kurumsal yapısı ve bütçesi güçlü, vatandaşla bütünleşmiş, 136 mahalledeki vatandaşın derdiyle dertlenip, sevincini paylaşan, onların önerilerini dikkate alarak proje üreten bir belediyeyiz” dedi.

Sadece Bursa’ya değil Türkiye’nin de önemli değerleri arasına giren eserleri Osmangazi’ye kazandırmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Dündar, “Açılışını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzemiz, şehrimizin adını dünyaya taşıyacak Osmangazi Atletizm Salonu, birçok kentsel dönüşüme ilham veren Soğanlı Kentsel Dönüşümü, şehir kimliğimize katkı sağlayacak vizyon projemiz Osmangazi Meydanı, yaşlı, engelli ve Alzheimer hastalarına hizmet verece Kaliteli Yaşam Merkezi ve daha bir çok proje ülkemizin önemli değerleri oldu” dedi.

‘Gelişim Bölgesi’ olan Hamitler-Yunuseli-Güneştepe mahallelerinde 2009 yılından beri planlı modern konut alanları, sosyal tesisler, parklar, imar yolları, pazar alanları ile örnek bir şehircilik çalışması yürüttüklerini belirten Dündar, “Bu hizmetleri yapabilmek için 54 bin 581 metrekare alan kamulaştırdık. 2009 yılında bölgemizdeki nüfus 54 bin 359 iken bu çalışmalarla 146 bin 576 kişilik yeni bir şehir inşa ettik. Bursa’nın adını eğitimde uluslararası alana taşıyan Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi, Bursa’nın en büyük ulaşım projelerinden biri olan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, bölgemize yaptığımız 40 yeni park, 3 spor tesisi, yeni imar yolları, bisiklet ve koşu yolları mahallelerimize yaptığımız hizmetlerden bazıları” diye konuştu.

Vatandaşların alışverişlerini daha konforlu ve hijyenik şekilde yapmalarını sağlamak adına kapalı pazar alanlarının sayısını artırdıklarına dikkat çeken Başkan Dündar, “Osmangazi’deki pazar yerlerini belli bir standarda ulaştırarak vatandaşlarımıza konforlu alışveriş imkanı sunuyoruz. Osmangazi’de 10 adet kapalı Pazar alanı yaptık. Bu pazar alanları için 24 bin metrekare alan kamulaştırdık. 16 milyonu kamulaştırma bedeli olmak üzere toplam

30 milyon lira kaynak kullandık. Temelini attığımız Yunuseli Kapalı Pazar Alanı, modern mimarisinin yanı sıra yer altı pazarı ve otoparkıyla pazar alanlarına getirdiğimiz dönüşümün en güzel örneği olacak. Bütçemiz el verdiği oranda bu hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Bu hizmetlerle birlikte şehrimiz güzelleşecek” dedi.

Temel atma törenine; AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, Yunuseli Mahalle Muhtarı İbrahim Bahar, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.



