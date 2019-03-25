HABER

Osmangazi’de asfalt çalışmaları hız kesmiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 16:46 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediyesi, Geçit Mahallesi’nde alt yapısı ve düzenleme çalışmaları tamamlanan 45 ayrı sokağı sıcak asfaltla kaplıyor.İlçedeki sokak ve caddelerin daha güzel ve ulaşılabilir olması için çalışan Osmangazi Belediyesi, havaların güzelleşmesiyle birlikte asfalt çalışmalarını hızlandırdı.

Osmangazi’de asfalt çalışmaları hız kesmiyor

Osmangazi Belediyesi, Geçit Mahallesi’nde alt yapısı ve düzenleme çalışmaları tamamlanan 45 ayrı sokağı sıcak asfaltla kaplıyor.
İlçedeki sokak ve caddelerin daha güzel ve ulaşılabilir olması için çalışan Osmangazi Belediyesi, havaların güzelleşmesiyle birlikte asfalt çalışmalarını hızlandırdı. Geçit Mahallesi’nde alt yapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarda başlatılan asfalt kaplama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Geçit’te devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Ulaşıma büyük önem verdiklerini belirten Başkan Dündar, “Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, rutin çalışmalarını sürdürüyor. Osmangazi’de her gün 65 farklı noktada şantiyemiz var. Havaların iyileşmesiyle birlikte asfalt çalışmalarımız hız kazandı. Ekiplerimiz, Geçit Mahallesi’nde 45 farklı sokakta asfalt kaplama çalışması yürütüyor. Bunun dışında gün içerisinde 8 farklı mahallede, asfalt çalışması devam ediyor. 136 mahallemizde vatandaşlarımızın daha iyi şekilde yaşaması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.
Geçit Mahallesi sakinleri de mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Dündar’a teşekkür etti.

Osmangazi’de asfalt çalışmaları hız kesmiyor

Dünyanın en büyük ve en yaşlı T-rex fosili bulundu! Dünyanın en büyük ve en yaşlı T-rex fosili bulundu!
Görükle Gençlik Merkezi’nde vize mesaisiGörükle Gençlik Merkezi’nde vize mesaisi
"Okulumuz, engelli çocuklarımıza eğitimde fırsat eşitliği sağlayacak""Okulumuz, engelli çocuklarımıza eğitimde fırsat eşitliği sağlayacak"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'dan önemli açıklamalar

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'dan önemli açıklamalar

Bakan Gül'den flaş Mansur Yavaş açıklaması: 1 Nisan'dan sonra

Bakan Gül'den flaş Mansur Yavaş açıklaması: 1 Nisan'dan sonra

Türk polisiyle dalga geçti, bir hafta sonra yakayı ele verdi!

Türk polisiyle dalga geçti, bir hafta sonra yakayı ele verdi!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Kağıthane'de yangın! Çok sayıda ekip bölgede

İstanbul'da büyük yangın! Çok sayıda ekip bölgede

Van-Hakkari kara yolunda 'çığ düştü' ihbarı!

Ekipleri alarma geçiren ihbar!

Isparta'da şoke eden anlar!

Isparta'da şoke eden anlar!

Torunları oğlunu vurdu! Gözyaşları içinde isyan etti

Torunları oğlunu vurdu! Gözyaşları içinde isyan etti

En acı veda! Tabutun üzerinden kimse kaldıramadı

En acı veda! Tabutun üzerinden kimse kaldıramadı

Hakkari'de uçak seferleri iptal edildi

Kar nedeniyle seferler iptal edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.