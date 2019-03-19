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Osmangazi’de Çanakkale konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 16:53 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediyesi, Çanakkale Zaferi’nin 104’ncü yılı dolayısıyla ‘Çanakkale Zaferi’ konulu konferans düzenledi.

Osmangazi’de Çanakkale konferansı

Osmangazi Belediyesi, Çanakkale Zaferi’nin 104’ncü yılı dolayısıyla ‘Çanakkale Zaferi’ konulu konferans düzenledi. Konferansa konuşmacı olarak katılan Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Hacer Karabağ, Çanakkale Savaşı’nın bilinen ve bilinmeyen yönlerini anlattı.
Soğanlı Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konferansta Dr. Hacer Karabağ, yaptığı sunum ile Çanakkale Savaşı’nda verilen mücadeleyi ve bugüne kadar gün yüzüne çıkarılmamış fotoğraf ve mektup kayıtlarını gözler önüne serdi. Çanakkale Zaferi’nin Türk toplumu adına büyük önem taşıdığını vurgulayan Karabağ, “Yaşanan savaşta adeta bütün dünya, Osmanlı Devleti’nin parçalanmasını istiyordu. O günün şartlarında bu millet yokluklar içerisinde ülkesini savunmak adına zorlu bir mücadeleye girdi ve destansı bir zafer kazandı. Bizim bunun bilincinde olarak milletimize ve devletimize sahip çıkmamız gerekiyor. Çanakkale Savaşı’nda yaşananları tüm detaylarıyla bilip, hayatımız boyunca unutmayarak geleceğe aktarmalıyız. Tarih tekerrürden ibarettir. Ancak biz geçmişi bilir ve ona göre yaşarsak tarih tekerrür etmeyecektir. Çanakkale Zaferi, milletimiz için bir dönüm noktasıdır” dedi.
Her yıl zaferin gururunu bir kat daha fazla yaşamamız gerektiğini söyleyen Dr. Hacer Karabağ, böyle bir etkinliğe ev sahipliği yaptığı için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür etti.

Osmangazi’de Çanakkale konferansı

Osmangazi’de Çanakkale konferansı

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