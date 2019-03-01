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Osmangazi’de çıkmaz sokaklar son buluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 16:26 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediyesi, çarpık ve plansız yapılaşma sonucu ulaşım sıkıntısı yaşayan mahallelerdeki çıkmaz sokakları tek tek açıyor.Demirtaş Sakarya Mahallesi’ndeki Dere Sokak ile 1.

Osmangazi’de çıkmaz sokaklar son buluyor

Osmangazi Belediyesi, çarpık ve plansız yapılaşma sonucu ulaşım sıkıntısı yaşayan mahallelerdeki çıkmaz sokakları tek tek açıyor.
Demirtaş Sakarya Mahallesi’ndeki Dere Sokak ile 1. Çam Sokak’ı birbirine bağlamak maksadıyla kamulaştırma işlemleri tamamlanan 2 katlı bina yıkıldı. Binanın bahçesiyle birlikte yıkılmasıyla elde edilen yaklaşık 190 metrekarelik alan elde edildi. Binanın enkâzını kaldıran belediye ekipleri, alanı düzleştirerek asfaltlama çalışması başlattı.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Çarpık ve plansız yapılaşma sonucu ulaşım engeli teşkil eden çıkmaz sokakları açarak ulaşımı rahatlattıklarını ifade ederek, “Demirtaş Sakarya Mahallesi, ulaşım sorununun yaşandığı, çıkmaz sokakların olduğu bir mahallemiz. Böyle sıkışık yapılaşmanın olduğu mahallelerimizde kent içi ulaşımı rahatlatmak adına yeni çözümler üretiyoruz. Çıkmaz sokakları açmak da bu çalışmalarımızdan bir tanesi. Yapmış olduğumuz kamulaştırma sonucu yıkımını gerçekleştirdiğimiz bina ile Dere Sokak ile 1. Çam Sokak’ın birbirine bağlanmasını sağladık” dedi.

Osmangazi’de çıkmaz sokaklar son buluyor

Osmangazi’de çıkmaz sokaklar son buluyor

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