Osmangazi’de gece mesâisi

Bursa’nın kalbinde geniş çaplı yol yenileme çalışmalarına imza atan Osmangazi Belediyesi, şehir içi trafikte önemli role sahip olan 1. Murad Caddesi ile Doburca Caddesi’ne gece saatlerinde sıcak asfalt döktü.

Osmangazi Belediyesi ilçedeki cadde ve sokaklarda yürüttüğü asfaltlama çalışmalarını gece gündüz demeden sürdürüyor. İlçenin en işlek caddeleri arasında yer alan Çekirge Mahallesi’ndeki 1. Murad Caddesi ile Doburca Caddesi, gece saatlerinde başlatılan çalışmalar ile asfaltlandı. Trafik akışını aksatmamak adına gece saatlerinde başlatılan çalışmalar kapsamında her iki cadde ilk olarak freze makinesi ile kazındı. Yolun yükselmemesi adına gerçekleştirilen kazıma işleminin ardından iki caddeye toplam 310 ton asfalt serimi yapıldı. Akşam saat 22.00’de başlayıp, sabaha karşı biten asfaltlama çalışması ile her iki caddeyi yenileyerek bölge halkının hizmetine sunan Osmangazi Belediyesi, bu çalışmayla vatandaşların takdirini topladı. İlçeye yapılan hizmetlerden memnun olan vatandaşlar, istek ve taleplerinin en kısa sürede hayata geçirilmesinden dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür etti.

Osmangazi Belediyesi’nde mesâi kavramının olmadığını dile getiren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “İlçedeki eskiyen ve bozulan yollardaki asfaltlama çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyoruz. Ekiplerimiz, her iki caddeyi kullanacak vatandaşlarımızı mağdur etmemek adına gece geç saatlere kadar çalıştı. Her iki caddeyi yenileyerek vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Sorumluluk alanımızda dört dörtlük hizmet vermek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Osmangazililer sabah kalktıklarında yollarının asfaltlandığını görüyorlar ve mutlu oluyorlar. Vatandaşlarımızın mutluluğu bizim mutluluğumuz. Osmangazi’ye en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Sokak ve caddelerimizin daha güzel olması için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.