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Osmangazi’de ihtiyaç sahibi ailelerin yüzü gülüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 15:26 | Son Güncelleme

Sosyal belediyecilik hizmetlerinde örnek projeleri şehre kazandıran Osmangazi Belediyesi, ‘Belediyem Benimle’ ekibi ile vatandaşın sıkıntılarına çare olmaya devam ediyor.Vatandaşların sorun ya da ihtiyaçlarının takibini yapmak ve gerekli tedbirlerin ilk elden gözlemini sağlamak amacıyla ‘Belediyem Benimle’ projesini hayata geçiren Osmangazi Belediyesi, gönülleri fethediyor.

Osmangazi’de ihtiyaç sahibi ailelerin yüzü gülüyor

Sosyal belediyecilik hizmetlerinde örnek projeleri şehre kazandıran Osmangazi Belediyesi, ‘Belediyem Benimle’ ekibi ile vatandaşın sıkıntılarına çare olmaya devam ediyor.
Vatandaşların sorun ya da ihtiyaçlarının takibini yapmak ve gerekli tedbirlerin ilk elden gözlemini sağlamak amacıyla ‘Belediyem Benimle’ projesini hayata geçiren Osmangazi Belediyesi, gönülleri fethediyor. Mahalleleri tek tek gezerek vatandaşın kapısını çalan ekip, başta belediyeden yardım talep eden vatandaşlar olmak üzere ziyaret ettikleri evlerdeki vatandaşların öncelikle ekonomik ve sosyal hayat standartları ile ilgili bir değerlendirme yapıyor. Yapılan değerlendirmenin ardından ihtiyaç sahibi ailelere erzak, ev eşyası, giyecek, yakacak, kırtasiye gibi birçok konuda yardımcı olan ekip, son olarak 90 yaşındaki kemik erimesi hastalığı ile yüzde 77 engeli olan Fatma Kara’ya hasta yatağı yardımında bulundu.
Belediyem Benimle ekipleri, doğuştan engeli olan 11 yaşındaki Ahmet Efe Koyuncu, 83 yaşındaki alzheimer hastası Nazo Bayram, 76 yaşında platini olan Ayşe Tura ve 9 yıl önce hamilelik sırasında felç geçiren Cevriye Güleç’e de tekerlekli sandalye hediye etti.
Toplumda, dezavantajlı kesimin yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldırmak için büyük çaba sarf ettiklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Özellikle hasta ve engelli vatandaşlarımızın sosyal hayattan kopmalarını engellemek, onları günlük yaşamın içinde tutabilmek en büyük hedefimiz. Bu hedef doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmalar, vatandaşlarımız tarafından da büyük takdir görüyor. Osmangazi’de ihtiyaç sahibi tek bir vatandaş kalmayıncaya kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Osmangazi’de ihtiyaç sahibi ailelerin yüzü gülüyor

Osmangazi’de ihtiyaç sahibi ailelerin yüzü gülüyor

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