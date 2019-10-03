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Osmangazi’de mikrofon gençlerde

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 15:57 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 12’ncisi düzenlenen Bursa Liseler Arası Müzik Yarışması (Genç Star) başladı.

Osmangazi’de mikrofon gençlerde

Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 12’ncisi düzenlenen Bursa Liseler Arası Müzik Yarışması (Genç Star) başladı. Yarışmaya katılmak isteyen gençler, 15 Kasım tarihine kadar başvuru yapabilecek.
Müziğe ilgi duyan gençlerin yeteneklerini erken yaşta keşfetmelerine ve seslerini duyurmalarına imkân sağlayan Bursa Liseler Arası Müzik Yarışması’nın tanıtım toplantısı, Sümbüllü Bahçe Konağı’nda yapıldı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın yanı sıra jüri üyeleri Prof. Dr. İsmail Göğüş ve Doç. Dr. Ersen Varlı’nın iştirakiyle gerçekleşen toplantıda, Başkan Dündar ve jüri üyeleri yarışma hakkında bilgiler verdi.
Belediye olarak gençleri desteklemek için kültürden sanata, spordan müziğe kadar birçok alanda proje ürettiklerini belirten Başkan Dündar, “Gençlerimizi sanat eğitimine özendirmek maksadıyla Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nın kıymetli öğretim üyeleri ile birlikte başlattığımız Bursa Liseler Arası Müzik Yarışması’nı yıllardır sürdürüyoruz. Yarışma sayesinde gençlerimizin hem yeteneklerini keşfediyoruz, hem de uluslararası platformlarda yer almalarını sağlıyoruz. Yarışmamız eleme ve final olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek. Ön elemeler 4-5-6 Aralık tarihlerinde, final ile ödül töreni ise 21 Aralık’ta Merinos AKMM’de yapılacak. Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Pop Müzik dalında hünerlerini sergileyecek genç yetenekler, en iyi bayan solist, en iyi erkek solist, en iyi orkestra, en iyi solo çalgı kategorilerinde dereceye girebilmek için yarışacak” dedi.
Çocukları ve gençleri her alanda desteklemenin ve cesaretlendirmenin en önemli görevleri olduğunu kaydeden Başkan Dündar, “Yarışma hakkındaki tüm detaylar okullarımızda, internet sitemizde ve Facebook sayfamızda yer alıyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da yarışmamıza yoğun bir katılım bekliyoruz. Yarışmamıza emek veren kıymetli jürimiz Prof. Dr. İsmail Göğüş, Doç. Dr. Ersen Varlı, Mert Kocaili, Dilek Türkan ve Cenk Yüksel’e çok teşekkür ediyor, şimdiden tüm gençlerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.
Osmangazi Belediyesi’nin vizyonu geniş bir belediye olduğunun altını çizen Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Göğüş de, “Yerel yönetimle beraber üniversitemizin gücü birleşince ortaya çok güzel projeler çıkıyor. Özellikle birkaç yıldır Başkanımız Mustafa Dündar’ın desteğiyle müzik alanında önemli çalışmalara imza atıyoruz. İnşallah yeni Zeki Müren’leri, Bülent Ersoy’ları bu yarışmadan çıkaracağız. Osmangazi Belediyesi’nin Bursa’ya çok güzel şeyler kazandıracağına inanıyorum. Başkanımız Mustafa Dündar’a ve İl Millî Eğitim Müdürlüğümüze bizlere böyle bir ortamı sunduğu için yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Osmangazi’de mikrofon gençlerde

Osmangazi’de mikrofon gençlerde

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