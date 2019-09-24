Osmangazi’de okul kantinlerine sıkı denetim

Osmangazi Belediyesi, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul kantinlerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Yeni eğitim yılının huzur ve güven içinde geçmesi için çalışmalarını sürdüren Osmangazi Belediyesi, Zabıta ve Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerle birlikte ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki kantin, kafeterya, yemekhaneleri tek tek denetliyor. İşletmelerin genel temizlik ve hijyen kurallarına uygunluğu, çalışma ruhsatları, tezgahların temizliği, vergi levhası ve diğer belgeleri ayrı ayrı inceleyen ekipler, sağlıksız ürün satışına izin vermiyor. Bunun yanı sıra ürünlerin üretim ve son kullanma tarihlerini kontrol eden belediye ekipleri, okul kantinlerinde satışı yasak olan kızartma, cips, gazlı içecek gibi gıdaların satılmasına da engel oluyor. Yapılan denetimlerde kantin sahipleri, eksik görülen konularda yetkililer tarafından sözlü ve yazılı olarak uyarılıyor.

Denetimlerin yıl boyunca devam edeceğini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Çocuklarımız, bizim geleceğimiz. Dolayısıyla onların sağlığı bizler için her şeyden önemli. Ekiplerimiz, bakanlığımızın yayınladığı genelge doğrultusunda okul kantinlerini sıkı bir şekilde denetleyerek, çocuklarımızın sağlığı açısından zararlı ürün satan işletmelere gerekli işlemleri yapıyor. Denetimlerde yasal mevzuat ve hukuk neyi gerektiriyorsa onu uyguluyoruz. Çocuklarımızın sağlığı açısından tehlike arz eden konularda kesinlikle taviz vermeyeceğiz” dedi.



