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Osmangazi’de okuma-yazma seferberliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 12:15 | Son Güncelleme

Bugüne kadar farklı branşlarda ücretsiz olarak açtığı meslek edindirme kursları ile birçok vatandaşı meslek sahibi yapan Osmangazi Belediyesi, şimdi de kursiyerlere okur-yazar olmanın sevincini yaşatıyor.Osmangazi Belediyesi’nin Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle ücretsiz olarak düzenlediği Osmangazi Belediyesi Meslek Edinme Kursları, pek çok vatandaşın hayatını değiştiriyor.

Osmangazi’de okuma-yazma seferberliği

Bugüne kadar farklı branşlarda ücretsiz olarak açtığı meslek edindirme kursları ile birçok vatandaşı meslek sahibi yapan Osmangazi Belediyesi, şimdi de kursiyerlere okur-yazar olmanın sevincini yaşatıyor.
Osmangazi Belediyesi’nin Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle ücretsiz olarak düzenlediği Osmangazi Belediyesi Meslek Edinme Kursları, pek çok vatandaşın hayatını değiştiriyor. OSMEK bünyesinde açılan kurslar sayesinde meslek sahibi olmayan vatandaşlar çalışma hayatına kazandırılırken, okuma yazma bilmeyenler için de kurs düzenleniyor. Okumaya teşvik etmek ve okuma kültürünü oluşturmak maksadıyla Soğanlı Kültür Merkezi, Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi ve Altınova Hizmet Binası’nda düzenlenen OSMEK Kursları sayesinde birçok vatandaş okur-yazar oluyor. Önümüzdeki dönemlerde de devam edecek eğitimlerde, Osmangazi’de okuma yazma seferberliği sürerken kursiyerlere yazma alıştırmaları, okuma alıştırmaları, temel vatandaşlık bilgilerinin incelikleri anlatılıyor.
Okumanın yaşının olmadığına ve insan hayatında bulabileceği en büyük hazinenin kitap olduğuna dikkat çeken kurs eğitmeni Melahat Bodur Kıran, “Toplam iki seviyeden oluşan kursumuzda, öğrencilerimiz programlarını tamamladıkları zaman hem hayata katılacaklar hem de kendilerini ifade edebilecekler. Özellikle kadınlarımızın ilgi gösterdiği kursumuz, oldukça verimli geçiyor. Aynı zamanda öğrenmenin yanı sıra sosyalleşme imkânı bulan kursiyerlerimiz için eğitimlerimiz, terapi özelliği taşıyor. Bizlere katkı sağlayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

Osmangazi’de okuma-yazma seferberliği

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