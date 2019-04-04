Osmangazi’de riskli bölgede yıkımlar devam ediyor

Osmangazi Belediyesi, Soğanlı kentsel dönüşüm projesi içinde kalan riskli alandaki 5 katlı binayı kamulaştırarak yıktı. Son yıkılan bina ile birlikte bölgede yıkılan toplam bina sayısı 68 olurken, 7 bin 91 bin metrekare alan elde edildi.

Osmangazi Belediyesi tarafından Soğanlı’da 35 hektarı rezerv, 7 hektarı ise riskli alan olmak üzere toplam 42 hektar alan üzerinde hayata geçirilen Soğanlı kentsel dönüşüm projesi içinde riskli alanda bulunan binalar kamulaştırılarak yıkılıyor. Rezerv alanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapılaşmada ideal olarak gösterdiği, zemin artı 5 kat olarak hayata geçirilen bin 769 konut ve 202 ticaret merkezinin inşaatını tamamlayan Osmangazi Belediyesi, riskli alandaki binalarda yaşayan vatandaşlar ile anlaşma sağladı ve yüzlerce vatandaş rezerv alanda depreme karşı dayanıklı olarak inşa edilen konutlara taşındı. Riskli alandaki binaların boşaltılmasının ardından belediye ekipleri, bölgedeki binaları insan güvenliğini tehdit etmemesi adına hızlı bir şekilde yıkıyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında Çiftehavuzlar Mahallesi’nde 38, Soğanlı Mahallesi’nde ise 30 olmak üzere, toplam 68 bina yıkıldı. Anlaşma sağlanan 2 bina ise vatandaşlar tarafından boşaltılmasının ardından yıkılacak. Bölgede 5 arsayı da istimlâk eden Osmangazi Belediyesi, yıkılan binalarla birlikte riskli alanda toplam 7 bin 91 metrekare alan elde etti.

Riskli alanda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Riskli alanda mutabakata vardığımız vatandaşlarımızın evlerinin yıkımını sürdürüyoruz. 68 binanın yıkımını gerçekleştirdik. 2 bina da boşaltılmasının ardından yıkılacak. Yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından bu bölgeyi de dönüşüme sokacağız. Yeşil alanları, açık ve kapalı otoparkları, çevre yoluna bağlantısı, alışveriş mekanları ile kendi yaşama alanını yepyeni mimarî çizgilerle yorumlayan bu proje, bölgedeki dönüşümü tetiklemeye devam edecek” dedi.



