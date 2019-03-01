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Osmangazi’de seçim bürosu açılışı mitinge dönüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.03.2019 11:26 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediye Başkanı ve Adayı Mustafa Dündar’ın katıldığı seçim bürosu açılışı adeta mitinge dönüştü.Seçime bir ay kala çalışmalarını hızlandıran Osmangazi Belediye Başkanı ve cumhur ittifakı Osmangazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Dündar, Gülbahçe Mahallesi’nde bulunan seçim irtibat ofisi açılışına katıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı ve Adayı Mustafa Dündar’ın katıldığı seçim bürosu açılışı adeta mitinge dönüştü.
Seçime bir ay kala çalışmalarını hızlandıran Osmangazi Belediye Başkanı ve cumhur ittifakı Osmangazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Dündar, Gülbahçe Mahallesi’nde bulunan seçim irtibat ofisi açılışına katıldı. Dündar, havai fişekler ve meşalelerle karşılandı. Seçim irtibat ofisi açılışı adeta nokta mitingine dönüştü. Osmangazi Belediye Meclisi Üyesi Adayı olan AK Parti Osmangazi Gençlik Kolları Başkanı Hakan Köprülüoğulları’nın seçim irtibat ofisinin açılışına Dündar ile birlikte AK Parti Bursa Milletvekilleri Ahmet Kılıç ile Refik Özen, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, meclis üyesi adayları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
“Gözlerinize baktığımda 31 Mart’ta yeniden Mustafa Dündar dediğinizi görüyorum”
Açılışta vatandaşlara seslenen Dündar, “Bizler Osmangazi Belediyesi olarak buraya sadece seçim zamanı gelmedik. Biz Osmangazi’de 136 mahallemizde 2014 seçimlerinin ardından gezmeye başladık. Her gün farklı bir mahallemizde, her gün farklı bir sokağımızda sizlerle birlikte olduk. Bütün Osmangazi’yi ve Bursa’yı hedef alan çalışmalar yaptık. Osmangazi’mizin her noktasına ulaşmayı başardık. Vatandaşlarımızın bizlere iletmiş olduğu dertleri, talepleri, sen kimsin, nerelisin demeden giderdik. Mahallelerde yaşanan meseleleri bizlere iletmek noktasında bizlerin birer partneri oldunuz. Bizler için çalışma arkadaşları oldunuz. Yapılan bu hizmetlerde hepinizin alın teri ve desteği var. Ben hepinize teşekkür etmek istiyorum. Bizlere verdiğiniz destekle, bizler Osmangazi’de sizler adına hizmetler ürettik. Sizin verdiğiniz emekleri, vergileri bu milletin parasını en verimli şekilde kullandık. Türkiye’nin bütçesi en güçlü belediyesi olduk. Yaptığımız hizmetlerle her zaman ön plana çıktık. Seçim sürecinde gezdiğimiz yerlerde vatandaşlarımızın yüzüne ve gözlerine bakıyoruz. Bu hizmetlerden duyulan memnuniyeti hissediyoruz. Bakışlarınız ile şimdiden 31 Mart tarihinde yeniden Mustafa Dündar diyorsunuz. Sizlere sağ olun var, olun diyorum” dedi.
Yerel yönetim seçimini, yeni sisteme göre uyguladıklarını belirten başkan Dündar, ‘’ Bizler bugün cumhur ittifakı olarak sahadayız ve adayı olarak karşınızdayız. Bizler bu seçimde, daha güçlü olacağımızı görüyoruz. Sizlerin bizlere verdiği destekle birlikte cumhur ittifakı adayı olarak, MHP ve AK Partililerle daha güçlüyüz. Seçim günü tarihi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum. Şimdiden hepinize desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Ben şunu nida ediyorum, en ciddi çalışan parti, AK Parti’dir. En güçlü hizmeti üreten parti yine AK Parti’dir. Bizler Osmangazi’de en verimli çalışmayı yapan teşkilatız. Önümüzde bir ay var. Bu sürede aynı tempoyla, aynı coşkuyla, aynı hızda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Biz her eli sıkmaya çalışacağız. Her mahalleye her sokağa girmeye çalışacağız. Çünkü bu bizlerin sizlere olan saygısı. Sizlerin bizlere olan güveni. Ben şimdi buradan iddia ediyorum ve talep ediyorum. Ben tüm Osmangazi’nin 630 bin seçmenimin oyuna talibim. Sebep? Çünkü hizmete ayrım yapmadım ve herkese hizmet götürdüm. Bu akşam burada açılışını yaptığımız seçim büromuzun Gülbahçe’mize, Osmangazi’mize Hakan kardeşime hayırlı olmasını diliyorum” diyerek sözlerine son verdi.
Açılışta konuşan Ak Parti Bursa Millet Vekili Refik Özen de, “Bu akşam burada Osmangazi Gençlik Kolları Başkanı Hakan kardeşimizin seçim bürosu açılışı münasebetiyle buradayız. Değerli dostlar, Gülbahçe Mahallesi, AK Parti kurulduğundan bu yana, girdiğimiz her seçim de bize gereken desteği sağladı. Allah sizlerden razı olsun. Bizler de bu verilen desteğin gereğini hem Bursa Büyükşehir hem de Osmangazi Belediyesi olarak elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Eksiklerimiz olabilir, onları da inşallah yeni dönemde yine Mustafa Başkanımızla beraber, en hızlı şekilde gidereceğimizin sözünü bu akşam sizin vesilenizle vermek istiyorum’’ dedi.
“Türkiye’nin Ege’de ve Akdeniz’de olan Deniz Kuvvetlerinden rahatsızlar’’
Açılışta konuşan bir diğer isim ise, AK Parti’nin genç milletvekili Ahmet Kılıç oldu. Kılıç, yoğun ilgileri ve destekleri için vatandaşlara teşekkür ederek, “ Bir hafta önce Yunanistan’da çıkan bir gazeteyi okuyorum. Türkiye’nin Ege’de ve Akdeniz’de olan Deniz Kuvvetlerinden rahatsızlar. Türkiye’nin Akdeniz ve Ege’de petrol aramasından rahatsızlar. Türkiye’ye döndüğümde aynı rahatsızlığın Cumhuriyet Halk Partisi’nde olduğunu görüyorum. Yazıklar olsun! Bu milletin menfaatine olan şeylerden neden rahatsız oluyorsunuz. Yakışmıyor. O yüzden diyorum ki siyaset ezbere olan bir şey değil, siyaset boş laflarla yapılan işler değil, siyaset hizmetle anılan bir sanattır. Bu sanatı yapan belediye başkanımız burada. Bakın 10 yılda 1936 proje hayata geçti. Osmangazi’ye de bu yakışır. İnşallah daha iyileri daha güzelleri de gelecek’’ dedi.

Osmangazi’de seçim bürosu açılışı mitinge dönüştü

Osmangazi’de seçim bürosu açılışı mitinge dönüştü

Osmangazi’de seçim bürosu açılışı mitinge dönüştü

Osmangazi’de seçim bürosu açılışı mitinge dönüştü

Osmangazi’de seçim bürosu açılışı mitinge dönüştü

Osmangazi’de seçim bürosu açılışı mitinge dönüştü

Osmangazi’de seçim bürosu açılışı mitinge dönüştü

Osmangazi’de seçim bürosu açılışı mitinge dönüştü

Osmangazi’de seçim bürosu açılışı mitinge dönüştü

Osmangazi’de seçim bürosu açılışı mitinge dönüştü

Osmangazi’de seçim bürosu açılışı mitinge dönüştü

Osmangazi’de seçim bürosu açılışı mitinge dönüştü

Osmangazi’de seçim bürosu açılışı mitinge dönüştü

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