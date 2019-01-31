Osmangazi’de su kesintisi

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.
Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Demirtaş Sakarya Mahallesi ve civarında 4 Şubat - 28 Şubat tarihleri ve 08.00 ile 17.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.
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