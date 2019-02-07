Osmangazi’de su kesintisi

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.
BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Güneştepe Mahallesi Meşe Caddesi, Çamlık Caddesi, Neşet Ertaş Caddesi arasında kalan bölge ve bağlı sokaklar ile Yunuseli Mahallesi Kamelya Caddesi, Karanfil Caddesi, Çamlık Caddesi, Neşet Ertaş Caddesi, 29. Aydın Sokak arasında kalan bölge ve civarında, 11 Şubat Pazartesi günü, 08.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.
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